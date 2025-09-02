El PNV respalda a la alcaldesa de Getxo en su choque con el 'número dos' Uriarte

La ejecutiva del PNV de Bizkaia respaldó ayer a la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, en su choque con el 'número dos' de la formación ... jeltzale en la localidad de la margen derecha, Inaxio Uriarte. Fuentes autorizadas del Bizkai buru batzar aseguraron a EL CORREO que se trata de un asunto que «compete al ámbito interno» del partido en Getxo. En todo caso, insistieron en que «respaldarán» la «decisión» que adopten tanto la «alcaldesa como el equipo de Gobierno» local en este conflicto.

La ejecutiva del PNV de Bizkaia se posicionó del lado de Agirre después de que este periódico desvelase ayer la «crisis interna» abierta en el seno del equipo de gobierno getxotarra. La primera edil mantuvo una reunión el pasado 18 de agosto con los máximos representantes de los tres batzokis de la localidad en la que insistió en que había perdido la confianza en Uriarte. Según las actas de aquel encuentro, Agirre calificó de «nefasta» su gestión y exigió la «salida escalonada y pactada» del concejal, que lleva meses en el ojo del huracán de la oposición por diversos escándalos. Agirre incluso amenazó con dimitir si «esto tiene que seguir así».

A pesar del posicionamiento contundente de la alcaldesa, la formación jeltzale en Getxo se decantaba por mantener a Uriarte en el equipo de gobierno con otras responsabilidades. En el encuentro en el batzoki de Ondarreta uno de los representantes locales realizó «una defensa cerrada» del concejal, mientras que los otros dos responsables pidieron tiempo para hablar con sus afiliados. El representante de la ejecutiva del PNV de Bizkaia consideró que «no era el momento de fulminar a nadie, que ese tiempo pasó y que el impacto» de relevar al edil «puede hacernos mucho daño». En este contexto de posiciones enfrentadas, en los próximos días estaba prevista una nueva reunión al más alto nivel para volver a tratar este asunto ya que la ruptura entre Agirre y Uriarte es total.

La «mejor decisión»

La noticia desvelada ayer por EL CORREO sacudió al ayuntamiento de Getxo, que declinó realizar comentarios al considerar que se trata de un asunto que compete al PNV, no a la gestión municipal. En este contexto, este periódico preguntó al Bizkai buru batzar por la polémica de Getxo y por la petición de Agirre de buscar una salida para el que fue su 'número dos' en el ayuntamiento.

La respuesta de la dirección del partido en Bizkaia deja claro que la decisión sobre el futuro de Uriarte compete a la alcaldesa y a su equipo de gobierno y que respaldarán la decisión que adopten en este sentido. En este sentido subrayaron que no les «cabe duda» de que adoptarán la «mejor decisión para garantizar el bienestar y la calidad de vida del municipio».

PP, EHBildu y Podemos

Para los partidos de la oposición de Getxo la crisis abierta en el Ayuntamiento es «responsabilidad»de la alcaldesa, Amaia Agirre y del PNV. «Son ellos los que llevan un año tolerando estos chanchullos y la corrupción», asegura el portavoz del PP, Eduardo Andrade. El popular insiste en que «la alcaldesa no puede decir que no sabe nada. ¿dónde vive?», se pregunta. «Esto que estamos viendo no es la primera ni la última vez que sucede, pero en este caso ha saltado a la luz», afirma.

EHBildu también mira a Agirre y al PNV porque «hay que exigir una gestión transparente y responsable». «Tienen mucho trabajo», dice Mikel Bildosola que tilda la legislatura de «despropósitos que es imperativo corregir». No se posicionan en «situaciones internas de otros partidos». Lo mismo hace Elkarrekin Podemos, aunque Xabier Benito, lamenta que el curso político empiece así cuando hay otras urgencias».«Actuaciones contra el patrimonio y contra las arcas municipales que no se han solucionado», recuerda.