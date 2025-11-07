«La parálisis cerebral impide varias cosas, pero también te da otras muy buenas»

Con una sonrisa serena y la emoción contenida, José María Gómez de Iturriaga presentará este viernes en la sede del Real Club Jolaseta, en Algorta, ... su primer libro, 'Un hombre llamado José María' –publicado por la editorial Rubric–, una obra que recoge su vida marcada por la parálisis cerebral, pero, principalmente, por la determinación y el optimismo con que ha afrontado cada obstáculo. A sus 39 años, este vecino de Getxo ha conseguido cumplir un sueño que comenzó a gestarse hace casi dos décadas.

«Empecé a escribir mi historia con 15 años, pero se me borró. Lo intenté de nuevo con 22, y otra vez tuve que empezar de cero. A los 35 decidí que no lo dejaría hasta verlo terminado», explica el autor, que ha utilizado para ello un ordenador adaptado. Todos los días durante los últimos cuatro años avanzaba un poco. Con paciencia y tenacidad, fue dando forma a las 192 páginas que hoy conforman su narración.

La obra, dividida en 25 capítulos, ofrece un recorrido por su infancia, su paso por el colegio, los veranos con amigos o sus viajes, pero también por los momentos más duros. «El lector se va a encontrar de todo. Anécdotas muy divertidas y otras menos», indica. Gómez relata cómo ha sido convivir con una discapacidad que, lejos de restarle vida, le ha enseñado a mirarla desde otro ángulo. «La parálisis cerebral te impide hacer muchas cosas, pero también te da otras muy buenas», escribe en las primeras páginas.

Su propósito no es buscar compasión, sino comprensión. En el libro denuncia la forma en que muchas personas tratan a quienes tienen algún trastorno, «como si fueran niños o no entendieran nada». Frente a ello, defiende la necesidad de una mirada más natural y empática. «La gente no sabe cómo comportarse contigo».

Su capacidad de comunicación oral es limitada y, en ocasiones, no todos consiguen entenderle a la primera. Esa situación ha sido una de sus mayores luchas. Con este relato ha podido al fin hacerse escuchar sin interrupciones ni malentendidos. «La vida tiene barreras para todos, pero hay que echar un par... y tirar adelante».

El proceso de publicación fue casi tan inesperado como la acogida que ha tenido su obra. Su familia, que vive con él en Getxo pero es originaria de Portugalete, encontró por casualidad una editorial en la Margen Izquierda dispuesta a apostar por el manuscrtio. Gómez se encargó de toda la gestión, contactó con ellos y su apuesta resultó exitosa con 350 ejemplares impresos. «Pensábamos que solo tendríamos unas pocas unidades para regalar a los amigos y la familia, pero la demanda ha sido enorme. Cada persona que lo lee nos pide más», comenta su madre, Marisa Piña.

La fe ocupa un lugar esencial en la obra. Para Gómez, creer ha sido un apoyo constante. «Dios nos pone a prueba para hacernos más fuertes», afirma. Su testimonio ha emocionado incluso a quienes más le conocen. De hecho, «sus hermanos han dicho que, al leerlo, le han entendido mejor», confiesa Piña.

Aunque asegura no considerarse escritor, José María ha conseguido algo más valioso que la técnica literaria, transmitir su verdad sin filtros. Su historia, tejida a base de constancia y esperanza, es también un homenaje a todas las personas que, como él, demuestran cada día que la discapacidad no impide vivir con plenitud.

Durante la conferencia de este viernes, se contará con la intervención de la doctora Itxaso Martí Carrera, neuropediatra especializada en el tratamiento de enfermedades neuromusculares en niños, quien ofrecerá una visión profesional sobre la realidad de las personas con parálisis cerebral.