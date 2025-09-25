Las 4 ofertas para gestionar el Puerto de Getxo incluían hoteles sin exigirlo las bases La sociedad pública que lanzó el concurso no cuestionó el alojamiento, a pesar de chocar con la ley portuaria. Ahora se tramita un cambio legal

Leire Pérez Getxo Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:54 Comenta Compartir

Las cuatro empresas que pujaron por hacerse con el contrato para gestionar durante 15 años el Puerto Deportivo de Getxo incluyeron en sus planes algún tipo de hotel, según ha podido saber EL CORREO. El dato es sorprendente porque las bases de ese concurso no contemplaban que sus proyectos para revitalizar esta infraestructura pudieran incluir un alojamiento hotelero, lo que era lógico porque choca con la normativa que regula los puertos. Pero la sociedad pública que impulsó el proyecto –Puerto Deportivo El Abra- Getxo, propiedad en un 67% del Ayuntamiento de la localidad y dirigida por Álvaro Cerezo– no cuestionó ninguna de esas cuatro proyecciones de futuro. Y, de hecho, la ganadora contempla un alojamiento mientras en paralelo la Autoridad Portuaria, de acuerdo con la sociedad pública getxotarra, impulsa un cambio legal para autorizar un hotel de 190 habitaciones y 26 metros como máximo de altura.

La posibilidad de que el Puerto Deportivo de Getxo vaya a acoger un hotel de estas dimensiones –entre 6 y 8 plantas de altura– ha provocado un importante revuelo por el impacto que puede tener en la zona. Costas se ha mostrado contraria.La idea en todo caso no es nueva. Las cuatro empresas que se presentaron en 2022 al concurso para explotar y reformar la instalación, incorporaron en sus ofertas alojamientos como fórmula para recuperar parte de la inversión a la que están obligados para revitalizar la zona.

Gos Offshore Sports, la candidata que mejor puntuación cosechó, sugirió crear en el edificio actual del cine un centro 'wellness' y un hotel. Detallaba que su proyecto tendría planta baja más ocho alturas y 160 habitaciones. En siguiente lugar, la UTE formada por Abra Moyua y Bycam, con la segunda mejor valoración –pero que finalmente se hizo con la licitación tras la renuncia de la anterior– recogió en su oferta «una zona de hotel y de mejoras en el edificio de cine». Reconocía que tardaría 14 meses en hacer las obras referentes a este apartado.

Sige-Cycasa, la tercera más valorada, hablaba de un hotel de 11.710 metros cuadrados, mientras que Marina Getxo Port, la firma con la peor nota, sugería un establecimiento nuevo en la zona del cine con una ocupación de 9.238 metros cuadrados. Incluía un segundo servicio de menos estrellas, un hostel de otros 4.938 metros cuadrados y lo situaba con un edificio nuevo en la zona técnico comercial.

Base de cruceros

La sociedad Puerto Deportivo El Abra-Getxo no recogía en los pliegos la posibilidad de levantar un edificio de estas características. Solo hablaba de locales comerciales, de hostelería, amarres... Básicamente porque con la ley en la mano no se puede al menos de momento edificar un hotel: los usos del Puerto no lo permiten. Pero aún así, las empresas consideraron que podía llegar a encajar. Y el informe de valoración que hicieron los expertos de la sociedad pública tampoco lo hizo constar.

Levantar un hotel en la actualmente depauperada zona getxotarra lleva varios años en el radar del Puerto de Bilbao y de la sociedad pública local. Es la piedra angular de un ambicioso proyecto que busca convertir a Getxo en una de las bases más importantes de la cornisa cantábrica en la que embarquen y desembarquen miles de cruceristas al año. Consideran fundamental disponer de alojamiento para los turistas.

El asunto llegará hoy al pleno de Getxo con únicamente el PNV apoyando el proyecto. El Ayuntamiento debatirá si alega contra un hotel que en última instancia deberá autorizar el Consejo de Ministros. La oposición pedirá explicaciones por la falta de información. En el punto de mira sitúan al gerente de la sociedad, Álvaro Cerezo al que EHBildu acusa de «ocultar» el proyecto y ha acusado anteriormente de «asesorar al PNV en urbanismo y en la elaboración del PGOU».