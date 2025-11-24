Obras en Playabarri llevan al cierre temporal del vial entre Arriaga y Sakoni

La rehabilitación del sector conocido como Playabarri, en Erandio, comenzará de afuera hacia dentro. La antigua zona industrial, que albergará en un futuro nuevas infraestructuras ... ferroviarias, necesita contar con un acceso adecuado y seguro, que también facilite el desarrollo urbanístico previsto. Por ello, el vial que comunica la zona de Arriaga con Sakoni permanecerá cerrado al tráfico a partir de este jueves y por espacio de cuatro meses.

Durante este tiempo se llevará a cabo un proyecto de mejora y acondicionamiento. Se trata de un camino muy utilizado como atajo por conductores que se dirigen a un centro comercial cercano o que buscan incorporarse a la carretera de Enekuri en dirección a Bilbao, o a la autovía del Txorierri, por lo que el cierre afectará a numerosos usuarios habituales.

La mejora de la vía y de su intersección con la carretera BI-735 ha sido objeto, desde 1994, de diversos estudios y proyectos encaminados a solucionar los problemas generados por el tráfico de vehículos, tanto por las actividades existentes en la zona como por el futuro desarrollo de los sectores adyacentes. Actualmente, el vial presenta una fuerte pendiente, su firme está deteriorado y carece de marcas viales, por lo que su acondicionamiento se antoja indispensable.

Ante la petición vecinal de evitar su cierre completo, el Ayuntamiento consultó a la Diputación de Bizkaia sobre la posibilidad de instalar un semáforo que permitiera un paso alternativo durante las obras. Pero la entidad foral descartó esta opción, alegando que la carretera soporta un tráfico diario de al menos 12.452 vehículos y que un dispositivo de este tipo incrementaría el riesgo de accidentes y provocaría retenciones significativas, prolongando los trayectos más que el uso de rutas alternativas.

Pese a ello, la Diputación se ha comprometido a reducir el plazo de las obras a cuatro meses, minimizando así las molestias para los conductores.