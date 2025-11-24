El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrada al vial entre Arriaga y Sakoni, en Erandio. E. C.

Obras en Playabarri llevan al cierre temporal del vial entre Arriaga y Sakoni

El camino, que conecta con la carretera BI-735, afrontará durante cuatro meses trabajos de mejora de cara a la recuperación de la zona industrial de Erandio

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:51

Comenta

La rehabilitación del sector conocido como Playabarri, en Erandio, comenzará de afuera hacia dentro. La antigua zona industrial, que albergará en un futuro nuevas infraestructuras ... ferroviarias, necesita contar con un acceso adecuado y seguro, que también facilite el desarrollo urbanístico previsto. Por ello, el vial que comunica la zona de Arriaga con Sakoni permanecerá cerrado al tráfico a partir de este jueves y por espacio de cuatro meses.

