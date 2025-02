La media maratón recorrerá los lugares más emblemáticos de Getxo el 30 de marzo

Ya hay fecha para la segunda edición de la media maratón de Getxo. Será el 30 de marzo. Esta tarde el club Atlético Getxo ha ... presentado la cita deportiva en las galerías de Punta Begoña. La distancia pasará además a estar homologada por la Federación Española de Atletismo y se incluirá dentro de su calendario de pruebas oficiales.

Más de 1.800 personas se han apuntado a una cita que superará todas las previsiones– el año pasado se inscribieron 1.040 corredores–. No ayudó que la primera edición coincidiese con la final de la Copa del Rey. «Este año hemos mirado bien el calendario para que no hubiera otras citas deportivas y se está viendo la respuesta, falta todavía un mes y ya hemos superado las inscripciones del año pasado», reconocen desde el club que también destacan que el porcentaje femenino ronda ya el «40%». Por poner un ejemplo en el Memorial Itziar López Uralde la participación de mujeres no suele superar el «30%». Las inscripciones podrán realizarse hasta el jueves anterior a la carrera.

Maratón nocturna

La prueba atlética viene a cubrir una necesidad que hasta ahora no estaba cubierta. Únicamente se ofrece a los corredores en Bizkaia la maratón nocturna de Bilbao. «Somos atletas, nos gusta participar en este tipo de carreras y aquí no había opciones, tenemos que salir muchas veces a otras provincias para correr», señalan desde la organización.

El recorrido con la prueba absoluta comenzará a las 09.00 horas en el polideportivo de Fadura. Recorrerá lugares emblemáticos como el Puente Colgante, el Puerto Viejo, el Puerto Deportivo y la Avenida Zugazarte. Una vez termine la primera carrera será el turno de la segunda, a partir de las 11.30 horas. Será entonces las de 5 y 10 kilómetros. «Es todo llano, es muy cómodo para los corredores», destacan.