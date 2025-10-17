Leioa lanza sus bonos con el 33% de descuento en el comercio local Los vales se podrán canjear en más de 60 establecimientos del municipio desde este próximo lunes hasta el 20 de noviembre

«Un comercio más cercano, atractivo y pensado para conectar con los vecinos de Leioa». Así se presenta la nueva edición de los bonos de descuentos para dinamizar el tejido económico y social del municipio. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, estará en marcha desde este lunes hasta el 20 de noviembre —o hasta agotar los vales disponibles— en un total de 65 establecimientos de la localidad.

«Cuando consumimos en nuestros comercios y en nuestros bares o restaurantes, estamos apoyando el empleo local, impulsando la economía circular y fortaleciendo los lazos comunitarios», ha defendido el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria.

Este año se han introducido pequeñas mejoras para facilitar el uso del sistema. Existen dos tipos de tickets. Por compras de 30 euros, el cliente paga 20 y el Consistorio cubre los 10 restantes. En el caso de adquisiciones que no superen los 15 euros, los vecinos recibirán un descuento de 5 euros. Cada persona podrá beneficiarse de hasta 40 euros de rebaja, en compras que sumen un máximo de 120 euros.

A diferencia de pasadas ediciones, los vales se aplican directamente en los establecimientos participantes, sin necesidad de inscribirse ni descargarlos previamente. «Se detectó que antes muchos bonos se cogían y luego no se utilizaban», por eso esta vez el periodo se ha reducido para concentrar más la actividad. Para garantizar la trazabilidad, los negocios contarán con una plataforma digital en la que se controlará el número de ayudas por persona —identificados mediante el documento de identidad—.

Zuriñe Urrestarazu, directora de Behargintza, señala que la inversión municipal será de 100.000 euros, con la que se espera generar un impacto económico de unos 300.000 euros. Los bonos se han distribuido proporcionalmente entre los comercios participantes, que abarcan una amplia gama de sectores, desde alimentación, tiendas de textiles, farmacias (excluyendo medicamentos), hostelería y servicios.

Desde la Asociación Comercios Unidos de Leioa, su representante Itziar San Martín, que además regenta un establecimiento en el municipio, ha insistido en que «a veces no entramos en una tienda que tenemos al lado de casa, y estas ayudas animan a hacerlo. La variedad y calidad de nuestro comercio es muy alta». Cabe destacar que la campaña no está limitada a personas empadronadas en Leioa, lo que amplía su alcance y permite que cualquier persona interesada pueda beneficiarse de los descuentos. «Al comprar aquí, ganamos todos», remarca.