La feria de cervezas artesanales ofrecerá catas de bebida. Oficina de Turismo de Gorliz

Gorliz celebra su 'Dastatu Urria' con pintxos micológicos y catas de cerveza

Las jornadas micológicas, los talleres familiares y conciertos protagonizarán la cita del 24 al 26 de octubre en la plaza Ibarreta

Johana Gil

Johana Gil

Gorliz

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:02

Comenta

Las calles de Gorliz volverán a llenarse de aroma y buen ambiente en la nueva edición de 'Dastatu Urria', que se celebrará del 24 al 26 de octubre. Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la gastronomía local, cervezas artesanales y música.

La cita, que se desarrollará en la plaza Ibarreta, ofrecerá una amplia variedad de pintxos micológicos elaborados por bares y restaurantes del municipio, así como catas de cerveza y queso, talleres familiares y conciertos. El cartel musical incluye a artistas como Locken, Calentando la Banda y el DJ Pipi Galtzaluze.

Además, durante todo el fin de semana, las Jornadas Micológicas volverán a ser uno de los ejes principales con salidas guiadas, exposición de setas y preparación de platos en directo. También se celebrará la segunda edición del concurso de pintxos entre cuadrillas, una iniciativa que busca fomentar la participación popular y el ambiente festivo entre los gorliztarras. El programa se completa con el concurso de fotografía micológica, abierto a todas las personas aficionadas a la naturaleza. Las imágenes podrán presentarse entre el 18 y 24 de octubre.

El alcalde Ekaitz Pou destaca el carácter abierto y participativo del evento. «Cada año son muchas las personas que se acercan a disfrutar del ambiente y eso aporta vida y alegría al municipio. Queremos mantener ese espíritu participativo, que siga siendo un encuentro en el que todos se sientan parte». Los actos, organizados por el Ayuntamiento, cuentan con la colaboración de Kinpulene Eskubaloi Elkartea, las cuadrillas locales y representantes de los establecimientos hosteleros.

