Más de 20 getxotarras desempleados trabajarán en proyectos municipales Se abrirá una nueva convocatoria de ayudas económicas a la contratación de personal en empresas locales

Johana Gil Getxo Viernes, 17 de octubre 2025, 16:34

. Un total de 26 personas desempleadas de Getxo tendrán la oportunidad de incorporarse al mercado laboral en los próximos meses a través de un nuevo programa municipal financiado por Lanbide. La iniciativa movilizará 369.571 euros –de los cuales 325.000 serán aportados por el Servicio Vasco de Empleo– para cubrir 22 proyectos locales con diversos perfiles. Serán 17 puestos administrativos, 4 técnicos medios (entre ellos personal de comunicación, gestión de subvenciones y medio ambiente), 2 auxiliares informáticos y 3 operarios (mantenimiento de edificios y pintura). La duración de los contratos será de seis meses.

Los candidatos deberán estar empadronados en Getxo, inscritos como demandantes de empleo en Lanbide y contar con la titulación o formación mínima requerida para cada vacante. La gestión de las ofertas comenzará el próximo 30 de octubre, mediante emparejamiento y difusión a través de los canales habituales de la entidad vasca.

Además de las incorporaciones directas, se activará también una línea de ayudas económicas destinada a empresas locales que hayan dado empleo entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de agosto de 2025. Los contratos subvencionables deberán ser indefinidos y a jornada completa o parcial, con un mínimo del 50%. También se incluirán acuerdos de duración determinada en el sector cultural —artistas, técnicos y auxiliares de espectáculos—, siempre que tengan una duración mínima de tres meses.

Las solicitudes en este caso podrán presentarse a partir de la segunda quincena de noviembre y hasta el 31 de diciembre. Las ayudas se concederán por orden de llegada y hasta agotar el crédito disponible.

