El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los candidatos deberán estar empadronados en Getxo, inscritos como demandantes de empleo en Lanbide E. C.

Más de 20 getxotarras desempleados trabajarán en proyectos municipales

Se abrirá una nueva convocatoria de ayudas económicas a la contratación de personal en empresas locales

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:34

Comenta

. Un total de 26 personas desempleadas de Getxo tendrán la oportunidad de incorporarse al mercado laboral en los próximos meses a través de un nuevo programa municipal financiado por Lanbide. La iniciativa movilizará 369.571 euros –de los cuales 325.000 serán aportados por el Servicio Vasco de Empleo– para cubrir 22 proyectos locales con diversos perfiles. Serán 17 puestos administrativos, 4 técnicos medios (entre ellos personal de comunicación, gestión de subvenciones y medio ambiente), 2 auxiliares informáticos y 3 operarios (mantenimiento de edificios y pintura). La duración de los contratos será de seis meses.

Los candidatos deberán estar empadronados en Getxo, inscritos como demandantes de empleo en Lanbide y contar con la titulación o formación mínima requerida para cada vacante. La gestión de las ofertas comenzará el próximo 30 de octubre, mediante emparejamiento y difusión a través de los canales habituales de la entidad vasca.

Además de las incorporaciones directas, se activará también una línea de ayudas económicas destinada a empresas locales que hayan dado empleo entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de agosto de 2025. Los contratos subvencionables deberán ser indefinidos y a jornada completa o parcial, con un mínimo del 50%. También se incluirán acuerdos de duración determinada en el sector cultural —artistas, técnicos y auxiliares de espectáculos—, siempre que tengan una duración mínima de tres meses.

Las solicitudes en este caso podrán presentarse a partir de la segunda quincena de noviembre y hasta el 31 de diciembre. Las ayudas se concederán por orden de llegada y hasta agotar el crédito disponible.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  8. 8 Detienen a un hombre de 57 años en Santutxu por tráfico de drogas
  9. 9

    La buena hora de Eder Sarabia
  10. 10

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Más de 20 getxotarras desempleados trabajarán en proyectos municipales

Más de 20 getxotarras desempleados trabajarán en proyectos municipales