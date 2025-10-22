El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista nocturna de la localidad de Getxo, con el Puerto Deportivo en el centro de la imagen. E. C.

Getxo logra un ahorro energético del 16,7% en diez años

Las medidas aplicadas en edificios públicos, alumbrado y flota de vehículos municipales impulsan un modelo más eficiente y sostenible

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:01

Comenta

Los esfuerzos por ahorrar energía durante la última década en Getxo han permitido al Ayuntamiento de Getxo reducir de forma notable tanto sus costes como su huella ambiental. Entre 2014 y 2023, el consumo energético descendió un 16,7%, gracias a las medidas aplicadas en edificios municipales, alumbrado público y flota de vehículos. La gestión ha tenido resultados visibles. Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este gasto se han disminuido casi a la mitad en ese mismo periodo. En este contexto, el transporte es el principal foco emisor, seguido del ámbito residencial y el sector servicios.

Estos datos son el resultado de un análisis técnico elaborado en los últimos meses por el Consistorio. También se ha identificado también los principales riesgos que afrontará la localidad en los próximos años. Olas de calor, inundaciones, subida del nivel del mar y sequías.

Este diagnóstico servirá para definir las actuaciones más urgentes de adaptación a los nuevos escenarios. Para ello, el Gobierno local trabaja en la elaboración de su Plan Local de Clima y Energía. De hecho, el concejal de Medio Ambiente, Iñigo Urkitza, ha presentado este miércoles a los grupos municipales el calendario de acciones participativas previstas.

Entre las próximas citas destacan el Foro de Medioambiente, que se celebrará e l 11 de noviembre a las 19.00 horas en el Palacio de Santa Clara, y una jornada el 13 de noviembre para recoger aportaciones vecinales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  5. 5

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  6. 6 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  7. 7

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  8. 8

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  9. 9 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Getxo logra un ahorro energético del 16,7% en diez años

Getxo logra un ahorro energético del 16,7% en diez años