Getxo logra un ahorro energético del 16,7% en diez años Las medidas aplicadas en edificios públicos, alumbrado y flota de vehículos municipales impulsan un modelo más eficiente y sostenible

Vista nocturna de la localidad de Getxo, con el Puerto Deportivo en el centro de la imagen.

Los esfuerzos por ahorrar energía durante la última década en Getxo han permitido al Ayuntamiento de Getxo reducir de forma notable tanto sus costes como su huella ambiental. Entre 2014 y 2023, el consumo energético descendió un 16,7%, gracias a las medidas aplicadas en edificios municipales, alumbrado público y flota de vehículos. La gestión ha tenido resultados visibles. Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este gasto se han disminuido casi a la mitad en ese mismo periodo. En este contexto, el transporte es el principal foco emisor, seguido del ámbito residencial y el sector servicios.

Estos datos son el resultado de un análisis técnico elaborado en los últimos meses por el Consistorio. También se ha identificado también los principales riesgos que afrontará la localidad en los próximos años. Olas de calor, inundaciones, subida del nivel del mar y sequías.

Este diagnóstico servirá para definir las actuaciones más urgentes de adaptación a los nuevos escenarios. Para ello, el Gobierno local trabaja en la elaboración de su Plan Local de Clima y Energía. De hecho, el concejal de Medio Ambiente, Iñigo Urkitza, ha presentado este miércoles a los grupos municipales el calendario de acciones participativas previstas.

Entre las próximas citas destacan el Foro de Medioambiente, que se celebrará e l 11 de noviembre a las 19.00 horas en el Palacio de Santa Clara, y una jornada el 13 de noviembre para recoger aportaciones vecinales.