ESAN exige evitar «silencios» y «medias tintas» al Ayuntamiento de Getxo ante la agresión de un policía local Tras el ataque el sábado de madrugada el agente tuvo que ser trasladado a la mutua

Leire Pérez Getxo Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:15 Comenta Compartir

El sindicato Esan ha solicitado al Ayuntamiento de Getxo que tome medidas preventivas para evitar nuevas agresiones a los agentes de Policía Local, tras el ataque que tuvo lugar en la madrugada del sábado. Un grupo de encapuchados lanzó botellas y vasos de cristal e hirió a un uniformado en la cabeza. Los «graves» hechos ocurrieron el sábado en la plaza San Nicolás del municipio vizcaíno. De madrugada, policías locales acudieron a desalojar a varias personas que decidieron alargar la fiesta, con altavoces en la calle incluidos, molestando a los vecinos de la zona. El acto festivo tenía el permiso municipal oportuno hasta las 22.00 horas, pero no se cumplió el horario establecido. Varias patrullas de la Guardia Urbana tuvieron que acudir pasadas las 01.30 horas para desalojar a los allí presentes. Tras el ataque el agente tuvo que ser trasladado a la mutua.

La central exige una «condena firme» del Consistorio, mañana tendrá lugar el pleno de este mes, y que se persone como acusación particular en las diligencias. También un posicionamiento explícito, sin equidistancias, condena de la violencia y apoyo expreso a la Udaltzaingoa de Getxo. «Ni silencios ni medias tintas, defender la convivencia exige respaldar a quienes la garantizan», insisten desde el sindicato nacionalista.