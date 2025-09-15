Erandio afronta el envejecimiento de su población con un centenar de medidas

Con casi una cuarta parte de su población por encima de los 65 años —un 23,1% de los más de 24.190 vecinos—, Erandio ... diseña un plan de 101 propuestas para afrontar el reto del envejecimiento. Bajo el programa Lagunkoia, el municipio quiere avanzar hacia un entorno más inclusivo y accesible que responda a las necesidades de las personas mayores.

El proceso ha contado con la aportación de más de 300 personas centradas en áreas como vivienda, transporte, espacios públicos, comunicación, servicios sociales y participación ciudadana. Fruto del trabajo desarrollado desde noviembre de 2023, se han seleccionado un centenar de medidas, de las cuales se han priorizado 36 para ejecutar a lo largo de este año. Algunas de ellas ya se han puesto en marcha. El resto se tienen previstas para implementarse dentro de los próximos cuatro ejercicios.

Entre las más destacadas están los programas para combatir la soledad. Actualmente asociaciones y fundaciones llevan a cabo encuentros intergeneracionales para mitigar el aislamiento de los mayores a través de actividades compartidas con jóvenes y niños. Charlar, pasear o jugar son las opciones que el Ayuntamiento busca fortalecer con ayuda de los agentes sociales. Además, se pondrá en marcha un servicio de acompañamiento y se ha creado una página web como punto de información y participación. También se desarrollarán acciones de prevención de caídas.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de esta población, por ello la vigilancia será reforzada en algunas zonas como el aparcamiento de la discoteca Sonora, ubicada en el barrio de Astrabudua. El entorno de la discoteca se ha convertido en un quebradero de cabeza para los mayores, especialmente durante los fines de semana. Reclaman más presencia policial en horario nocturno y el control de los botellones.

Asimismo, se han tenido en cuenta las ideas para crear entornos amigables en los futuros proyectos de vivienda y adaptar los que están en ejecución. También se impulsarán campañas para romper estigmas asociados a los Servicios Sociales y fortalecer las redes asociativas del municipio.

Estas actuaciones suponen el inicio del camino hacia el Plan de Amigabilidad, que marcará las prioridades de intervención en los próximos años, según explica el representante de Bizipoz, Xabier García.

«Escuchar las necesidades de la ciudadanía nos permite avanzar hacia un Erandio más cercano, inclusivo y justo, donde las personas estén en el centro de las decisiones», destaca la alcaldesa, Aitziber Oliban. «Este proyecto sienta las bases para un futuro donde las personas mayores puedan disfrutar de una vida plena y activa», señala. Por su parte, la concejala de Acción Social, Maite Pérez, subraya que «este diagnóstico no es un documento técnico más, sino el reflejo de lo que la gente piensa, siente y requiere». El plan se enmarca dentro de la estrategia internacional de Ciudades Amigables impulsada por la Organización Mundial de la Salud y en Euskadi por la red Lagunkoia.