El comercio de Sopela se visten de magia con los escaparates navideños

La Navidad aterriza en los comercios de Sopela. Desde esta semana, el municipio viste de fiesta con la ruta de escaparates navideños, que estará disponible ... hasta el 6 de enero. Una treintena de establecimientos se han sumado a la iniciativa de este año. La decoración no solo busca sorprender con creatividad, sino también animar las calles y acercar a vecinos y visitantes a los negocios locales.

Al recorrer las principales calles, se pueden ver tiendas de moda que juegan con luces y colores, los locales de alimentación que han convertido sus vitrinas en pequeños mundos invernales. Cada detalle está pensado para cautivar.

El despliegue de estas escenografías es fruto de una preparación cuidada. Antes de la inauguración, los comerciantes asistieron a una sesión formativa gratuita impartida por Urtzi Zárate, de Espacios Efímeros, premiado en numerosos certámenes en Bizkaia y otras localidades.

La evaluación estará a cargo de un jurado profesional que visitará los escaparates la próxima semana, sin previo aviso. Amaya García, propietaria de Moda Infantil Amaya; Urtzi Zárate y Jorge de Francisco, técnico de la Cámara de Comercio de Bilbao, valorarán la originalidad, estética, iluminación y coherencia de cada montaje. Pero la decisión también estará en manos de los vecinos, quienes pueden votar por sus favoritos mediante un código QR disponible en los negocios. Una persona puede elegir todos los que desee, pero solo una vez por cada uno.

Los establecimientos que forman el mapa son Anahata, Basic CBD Sopela, Belda Eco&Bio, Caleta, Distinto, El Dado Verde, El Jardín de Lola, El Rincón de Eva, Electrodomésticos Mancia Expert-Cordevi, las farmacias María Iturbe, Saldaña Urrutia, Larrabasterra y Zumarraga; Filu Filu, Foto Xabier, Gomel, Inmobiliaria Telletxe, Joyería Lobon, Katé, Popepon, Laubide Pinturak, Logela, Meltxora, Miski Simi, Óptica Sopela, y las peluquerías Elektra, Ika, El Parcero, Ileski y Salem. Cada uno con su propio estilo.

Los participantes podrán recibir hasta tres galardones principales. El primer lugar decidido entre los expertos se llevará 295 euros, 150 para el segundo y 295 para el escaparate más votado por el público. Además, entre los votantes se sortearán seis vales de 45 euros canjeables en los comercios adheridos. La entrega de premios será el 9 de enero en Kurtzio Kultur Etxea, acompañada de un pequeño picoteo con productos locales.

El certamen, organizado por el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento, se enmarca dentro del Plan de Economía Urbana y tiene como objetivo crear un ambiente festivo que anime a pasear por la localidad y atraer visitantes. «Esta es una forma de apoyar a nuestros establecimientos, impulsar su creatividad y dinamizar Sopela durante estas fechas», señala el concejal Eder García.