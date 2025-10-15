El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
El artista Chema Gutiérrez y la presidenta de Getxo Enpresa, Elena Cantera, presentan las modelos. J. G.

El comercio local de Getxo premia a sus clientes con bolsas de diseño exclusivo

Una veintena de negocios repartirán una colección limitada de piezas ilustradas con paisajes urbanos para incentivar el consumo de proximidad

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:25

Las calles de Getxo se llenan de arte y color de la mano del comercio local. A través de una original campaña, 25 establecimientos del ... municipio entregarán a su clientela una colección limitada de bolsas orgánicas, reutilizables y decoradas con ilustraciones exclusivas del artista getxotarra Chema Gutiérrez Landaburu. La iniciativa, promovida por Getxo Enpresa con el apoyo del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento, busca que estas piezas únicas, más allá de su valor funcional, estrechen la relación entre vecinos y comerciantes. «Es una red que cohesiona y activa la economía», destaca Elena Cantera, presidenta de la asociación que aglomera a más de 300 pequeñas empresas de la localidad.Cinco motivos diferentes serán repartidos entre los participantes —70 para cada negocio–.

