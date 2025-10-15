El comercio local de Getxo premia a sus clientes con bolsas de diseño exclusivo

Las calles de Getxo se llenan de arte y color de la mano del comercio local. A través de una original campaña, 25 establecimientos del ... municipio entregarán a su clientela una colección limitada de bolsas orgánicas, reutilizables y decoradas con ilustraciones exclusivas del artista getxotarra Chema Gutiérrez Landaburu. La iniciativa, promovida por Getxo Enpresa con el apoyo del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento, busca que estas piezas únicas, más allá de su valor funcional, estrechen la relación entre vecinos y comerciantes. «Es una red que cohesiona y activa la economía», destaca Elena Cantera, presidenta de la asociación que aglomera a más de 300 pequeñas empresas de la localidad.Cinco motivos diferentes serán repartidos entre los participantes —70 para cada negocio–.

Las unidades recogen paisajes, escenas y rincones del municipio. El Puerto Viejo visto desde el mar, la plaza del Casino en Algorta, el muelle de Arriluze, el skatepark La Kantera como sitio de encuentro y el paseo de Las Arenas y su emblemática torre. Algunos espacios son conocidos, otros son más íntimos, pero todos comparten un mismo propósito. «Reivindican el valor de lo local, así como lo hacen el comercio de cercanía», señala.

Una combinación de tiendas de textiles, hostelería y de servicios de Las Arenas, Romo, Algorta y Andra Mari entregarán los modelos como premio a la fidelidad de sus clientes. Cada establecimiento determinará sus políticas. Algunos optarán por regalarlas directamente con la compra; otros, por establecer una cantidad mínima. En todos los casos, la invitación es doble. Además de agradecer a quienes apuestan por los minoristas, se anima a completar la colección. Las bolsas se convierten así en elemento de identidad y en un escaparate ambulante de los barrios.

«Quería que no fuera solo algo bonito, sino que el dibujo funcionara como una ventana reconocible a lugares que conforman el alma de Getxo, aunque no siempre salgan en las postales», explica el artista. Natural de Algorta, formado en Bellas Artes en la UPV/EHU y profesor en el colegio Maristak de Bilbao, Gutiérrez ha apostado por un estilo gráfico con ilustraciones en tinta china, impresas en cinco colores —lila, rojo, azul, amarillo y verde—.

El proyecto, que en principio iba a incluir tres unidades, fue ampliado a cinco ante el entusiasmo de los comercios. Por eso, ya se baraja una segunda edición para cubrir a los negocios que no alcanzaron –asociados o no– a participar en esta ocasión y con nuevos diseños.