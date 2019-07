Los comerciantes inician hoy los 'Cármenes' de Larrabasterra BORJA AGUDO El colectivo de los minoristas leerá el pregón y lanzará el txupinazo de unas fiestas que se prolongan hasta el martes A. CÁRCAMO SOPELA. Jueves, 11 julio 2019, 22:08

La asociación de comerciantes y hosteleros de Sopela se enfundará hoy el traje de fiesta. Tendrá un intenso trabajo este fin de semana, en los 'Cármenes' de Larrabasterra, pero además se encargará de abrir las celebraciones. Los representantes del sector minorista leerán el pregón y lanzarán el txupin hoy a las ocho de la tarde, después de la kalejira de disfraces.

Urrats iniciará a las 23.00 horas en la plaza Urgitxieta la tanda de conciertos nocturnos, que seguirá mañana con la actuación de Down the Ladder y Modus Operandi, el domingo con Play The Game (tributo a Queen), el lunes con Puro Relajo y el martes con la actuación de Korrontzi, que además cerrará el programa en un espectáculo en el que colaborarán los grupos de danzas Oinkari (Villabona), Itxas Eder (Plentzia) y Eguzkilore (Sopela). Asimismo, las noches de hoy y del lunes habrá toro de fuego. El toque gastronómico se limitará al concurso de marmitako del domingo en Urko y a Txiki Txef, actividad infantil en la que mañana, el lunes y el martes los participantes aprenderán a elaborar algunos platos.

18.30. Parrillada en el hogar del jubilado. 19.00. Kalejira de disfraces. 20.00. Pregón y txupinazo. 20.30. Espectáculo musical para todos los públicos. 22.00. Toro de fuego. 23.00. Concierto de Urrats.

A nivel lúdico y deportivo, mañana habrá campeonatos de tiragomas y fútbol 7 femenino; el domingo exhibición de boxeo, kick boxing y txikibox; y el martes campeonato de sokatira. Dos teatros de calle (el domingo 'El desahucio' y el lunes 'Turisteando') pondrán el acento cultural, y se habilitarán todos los días parques infantiles y juveniles en Urgitxieta con tren, actividades acuáticas, hinchables... No faltará la misa mayor el martes a mediodía en la capilla del Carmen, tras la que habrá un concierto del coro Lagun Artea de Sopela y el tradicional aurresku de honor, así como una kalejira hasta la plaza Urgitxieta, donde está prevista una actuación de danzas de los grupos Meñakoz y Eguzkilore.

