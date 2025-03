El Ayuntamiento de Getxo se desdice y rebaja el absentismo de sus trabajadores del 16 al 11% El concejal de Personal, el jefe del área y los sindicatos modifican los criterios para no incluir los permisos de maternidad y paternidad

Hablar de absentismo es un tema que levanta ampollas en cualquier empresa. En el Ayuntamiento de Getxo que el concejal de Personal, Inaxio Uriarte, revelase hace unos días que las incapacidades temporales en la administración local ascendían al 16%, más del doble que en el sector público vasco donde es el 7%, ha provocado un auténtico terremoto entre los trabajadores. Un fuerte malestar que incluso ha obligado a rectificar al edil y admitir un error en la suma.

Cuando Uriarte desveló las cifras incluyó en el cómputo total contingencias como los «permisos de maternidad y paternidad, así como otro tipo de incidencias», que dispararon el porcentaje y que en la práctica no son bajas como tales. De no haberse sumado, la tasa del año pasado se hubiera situado en el 10,58% y no en el polémico 16%. El nuevo dato sigue siendo más alto que en el resto de las administraciones vascas, pero está más en la órbita de, por ejemplo, el índice que soportó el año pasado Osakidetza y que fue del 10%, un nivel de ausencias en todo caso de casi el doble que hace una década.

Uriarte aseguró hace unos días en comisión que el Consistorio se enfrentaba a un «problema de funcionamiento» y lo achacaba a un absentismo desbocado que «preocupaba mucho» al Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE. El edil comentó que las enfermedades crecieron después de la pandemia hasta alcanzar en la actualidad un porcentaje nunca antes visto. El responsable político del área pidió «responsabilidad», desveló que había trabajadores que utilizaban las bajas como «un refugio, un mecanismo de defensa» y en unas palabras que no cayeron nada bien entre los funcionarios, llegó a decir que «había que tomar conciencia de que es bastante mejor estar trabajando que de baja». Uriarte señaló que «lo primero era reconocer públicamente» esta realidad para poder «identificarla y trabajar sobre ella».

Sin embargo, los trabajadores no valoraron positivamente este ejercicio de sinceridad. Entendieron que les colocaba a los pies de los caballos y no tardaron en contestar que «todavía el Ayuntamiento no había implantado ninguna de las propuestas planteadas» para atajar el absentismo. Hace dos años el Consistorio encargó un estudio a una aseguradora privada y contrató una psicóloga que hoy en día atiende a los trabajadores que lo necesitan.

Mesa negociadora

Ante las críticas, Uriarte convocó ayer una reunión con la presidenta de la Junta de Personal y el responsable técnico del área de Personal y Organización para reconducir la situación. Fue entonces cuando decidieron pactar una «nueva metodología» y que «únicamente» se sumen las incapacidades temporales por enfermedad. Además, acordaron utilizar como base de cálculo el año natural y no las jornadas teóricas ni los días laborables. «Es la mejor forma para poder homogeneizar todos los parámetros posibles», argumentaron en el comunicado que enviaron los representantes de los trabajadores y que ratificó el propio Uriarte.

«En los dos primeros meses del año está siendo del 9,87%, por lo que confiamos en que las medidas que ya estamos implementando nos lleven a alcanzar el objetivo de situarnos por debajo del 6%», anunciaron.