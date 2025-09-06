Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo

Curiosa imagen la que han presenciado varios vecinos de Algorta esta mañana. Un autobús de la compañía Ereaga Bidakiak se ha quedado encajado en el ... túnel en la calle Bolue. Los hechos se han producido antes de las once de la mañana, cuando el vehículo ha intentado atravesar el túnel a la altura de la salida del metro de Algorta.

El autobús, con una altura mayor de la permitida, ha quedado atascado y el conductor ha solicitado la ayuda de la Policía Municipal de Getxo. Poco antes de la una de la tarde, el vehículo ha podido ser retirado y en el lugar trabajan ahora los servicios de limpieza, según informan fuentes autorizadas del Ayuntamiento.

Pese a lo aparatoso del accidente, ni los ocupantes ni el conductor han sufrido daños y el autobús atascado ha podido ser retirado pronto. Esta imagen recuerda a la que vivió hace unos días el municipio de Orozoko, donde el camión que transportaba la plaza de toros portátil terminó encajado en un lugar de difícil acceso. En esta otra ocasión, la liberación del vehículo fue más compleja.