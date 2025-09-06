El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones de varios kilómetros en la A-8 en Ortuella por una colisión en sentido Cantabria
E. C.

Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo

El vehículo tenía más altura de la permitida, pero ya ha podido ser recuperado

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:07

Curiosa imagen la que han presenciado varios vecinos de Algorta esta mañana. Un autobús de la compañía Ereaga Bidakiak se ha quedado encajado en el ... túnel en la calle Bolue. Los hechos se han producido antes de las once de la mañana, cuando el vehículo ha intentado atravesar el túnel a la altura de la salida del metro de Algorta.

