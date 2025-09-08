El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Hegoas, Gerardo Tiedemann, Jesús Expósito y Marc Pecastaings.

Juan Hegoas, Gerardo Tiedemann, Jesús Expósito y Marc Pecastaings. Maika Salguero
La mirilla

Lunes con txapela

El Club de la Boina volvió a reunirse, como todos los primeros lunes de cada mes, en el restaurante El Abra de Portugalete

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:26

Una vez terminadas las vacaciones, un día gris y con sirimiri bilbaíno dio la bienvenida a los integrantes del Club de la Boina en Portugalete. ... La cita inicial estaba prevista en el bar Txiki, pero, casualidades de la vida, ayer se encontraba cerrado. Sin perder el humor, todos siguieron al particular 'flautista de Hamelín', Mikel Bilbao, que con su txistu guio al grupo hasta la taberna de Marije, en la calle Coscojales. Allí fueron llegando poco a poco los miembros del club, fieles a la tradición de reunirse el primer lunes de cada mes para disfrutar de un buen aperitivo, una comida abundante, anécdotas, canciones y, sobre todo, del mejor espíritu bilbaíno.

