Lunes con txapela

Una vez terminadas las vacaciones, un día gris y con sirimiri bilbaíno dio la bienvenida a los integrantes del Club de la Boina en Portugalete. ... La cita inicial estaba prevista en el bar Txiki, pero, casualidades de la vida, ayer se encontraba cerrado. Sin perder el humor, todos siguieron al particular 'flautista de Hamelín', Mikel Bilbao, que con su txistu guio al grupo hasta la taberna de Marije, en la calle Coscojales. Allí fueron llegando poco a poco los miembros del club, fieles a la tradición de reunirse el primer lunes de cada mes para disfrutar de un buen aperitivo, una comida abundante, anécdotas, canciones y, sobre todo, del mejor espíritu bilbaíno.

El Club de la Boina fue impulsado en 1995 por Emilio González, 'Currito', con el apoyo de Juan Luis Burgos, entonces máximo responsable de Altos Hornos. Currito, figura entrañable de Santurtzi y de toda Bizkaia, extendió también su huella a Madrid, donde supo reunir, y reunirnos, a cientos de bilbaínos que por entonces vivíamos en la capital. Tras su fallecimiento, el club mantiene intacto aquel espíritu fundacional: juntarse para hablar, cantar, comer, beber y alegrar un lunes que para todos suele ser duro… salvo para ellos, que lo endulzan entre partidas de mus y órdagos memorables.

La jornada arrancó en el Marije, continuó en casa de María la Churrera y prosiguió con una espuela en El Galeón, junto a la entrada al Puente Colgante. El destino final fue el restaurante El Abra, donde Miguel López Veiga les recibió con unas rabas espectaculares, chorizo a la sidra y unos excelentes champiñones. La comida, iniciada al son del Himno de Bizkaia entonado por todos, se convirtió en un festín: marmitako, alcachofas, txipirones y carrilleras, culminando con cuajada, pudin de coco, goxua y tostada.

Más de cincuenta miembros forman parte del Club de la Boina, aunque a este reencuentro tras el verano acudieron algunos menos a Portugalete. Entre ellos se encontraban su presidente, Pablo Vélez, el vicepresidente Josemi Cuesta, Jon Ortuzar, el doctor y presidente de la Academia Española de Nutrición, Javier Aranceta; el dueño del bar Súbito de Portugalete, Carlos Ortiz de Zárate; Txemi Olano, los bilbaínos franceses Juan Hegoas, de Biarritz, y Marc Pecastaings, de Bayona; el alemán Gerardo Tiedemann, Jesús Expósito, Javier Rodríguez, el historiador Endika Mogrobejo, Roberto Díaz, Tomás Ruiz, José Antonio Ruiz, Melchor Juarros, Ernesto Larraskitu y Francisco Lamprea.