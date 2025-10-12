El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Búscate un enemigo

Si militas en una causa noble y justa no vale con defenderla y convencer al resto, hay que identificar a los bellacos

Luis López

Luis López

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Este pasado martes, el mismo día que el Instituto Vasco de Estadística informaba de que los nombres que más se les ponen a los niños ... vascos son Ane y Oihan, estaba entre nosotros Cielo Magno. Hubo en Vitoria una cumbre sobre Gobierno Abierto al que fueron el lehendakari y el presidente español. Pero yo solo me quedé con el nombre de la ponente filipina. Cielo Magno. Es el nombre más impresionante del mundo y mi nuevo nombre favorito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué no hay este sábado 11 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?
  2. 2 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  3. 3

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación de Bizkaia con ayuda de Chat GPT
  4. 4

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  5. 5

    La pieza que falta en la sala de máquinas del Athletic
  6. 6

    Vecinos de Basauri retienen y golpean al acusado de causar un incendio mortal
  7. 7

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»
  8. 8

    La bachata de Manuel Turizo pone a bailar al Bilbao Arena: así suena la vida dentro del 201
  9. 9 Arrancan las fiestas de Basauri: estas son las 16 cuadrillas que animarán los Sanfaustos
  10. 10

    Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Búscate un enemigo

Búscate un enemigo