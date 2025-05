Loiu operará 506 vuelos en tres días y se desviarán decenas de aviones a Santander y Vitoria

El dispositivo para la llegada de los aviones con decenas de miles de aficionados ingleses a bordo aún no está cerrado del todo pero el ... esbozo que se aproximará bastante al plan definitivo prevé utilizar tres aeropuertos para poder dar capacidad a la marea británica que está al caer. Bilbao será el aeródromo de referencia pero también se van a usar Vitoria y Santander, en un intento de segregar lo máximo posible las aficiones de ambos equipos. Las instalaciones alavesas y cántabras abrirán en la noche del día del partido para dar continuidad a este puente aéreo, ya que Loiu solo puede operar, como máximo, hasta la una de la madrugada.

A día de hoy, según ha podido saber este diario, 'La Paloma' espera gestionar 506 vuelos entre los días 20 y 22. Se trata de 86 operaciones más de lo habitual. Especialmente intensa será la víspera del partido (martes 20). Está previsto que aterricen y despeguen 188 aparatos, batiendo el récord del pasado Lunes de Pascua (el día en el que tradicionalmente hay más movimientos), cuando se contabilizaron 178. Entre estas operaciones habrá 32 chárters y aviones privados, además de un número importante de aeronaves de líneas regulares que se han sumado a la fiebre por acudir a la final de San Mamés, con billetes vendidos hasta por 1.596 euros por trayecto.

En Loiu se han reforzado servicios, pero no se abrirá de noche. Hay que recordar que ya en los preparativos de la fallida Eurocopa de 2020 (pasó de largo de Bilbao por el covid) se intentó que el aeródromo no bajara la persiana en horario nocturno, pero los trabajadores acabaron negándose a acudir a su puesto porque era una modificación sustancial no pactada de sus condiciones laborales. Pese a los esfuerzos de la UEFA, Bilbao será el aeropuerto donde coincidan un mayor número de aficionados del Manchester United y del Tottenham. Y es que hay miles de hinchas que vienen de forma desorganizada en vuelos regulares, haciendo escala en sitios insospechados.

La locura desatada en Inglaterra no tiene fin. Los hinchas no solo han agotado los billetes de avión directos entre las dos ciudades británicas con Bilbao, sino que también han dejado a Loiu sin conexión con las principales rutas peninsulares (Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca, Alicante o Ibiza), aprovechando la enorme cantidad de vuelos baratos que hay desde el Reino Unido a los destinos de sol y playa de España, con aerolíneas como Ryanair o Jet2.

El reparto final de los aviones chárter ha sorprendido en Loiu, donde sus trabajadores esperaban un aluvión todavía mayor. De hecho se hablaba de hasta 200 operaciones diarias. Incluso se especulaba con la posibilidad de batir los 236 aterrizajes y despegues en un solo día que data del Lunes de Pascua de 2006. La petición de la UEFA para segregar a los seguidores de las dos escuadras y la imposibilidad de abrir el aeropuerto vizcaíno más allá de la una de la madrugada son los factores que han obligado a ampliar el teatro de operaciones a Foronda y Santander, donde aún no se ha confirmado el horario definitivo pero se da por hecho que habrá una ampliación notable de su operatividad.

El máximo organismo del fútbol continental ya advierte en su guía de viaje de que los vuelos chárter del Tottenham podrán llegar o salir desde Foronda. Mientras que para el Manchester United se establece la ciudad cántabra como posible alternativa a Bilbao, en algunos casos. En esta línea, hay que señalar que no hay billetes de autobús ya entre Santander y la capital vizcaína en líneas regulares para el día 21.

Volviendo al operativo de Loiu, en la misma jornada del encuentro se esperan 152 operaciones y para el 22 (operación regreso) serán 166. En este contexto, se ha diseñado un plan de contingencia para habilitar la pista secundaria (la 10-28, que solo se usa para aviones privados) para estacionar los aparatos que se puedan quedar a dormir, aunque los chárters tienen la costumbre de llegar, descargar y marchar para realizar otros trabajos (el tiempo es oro en el negocio aéreo), regresando varias horas después o al día siguiente para la recogida.

Todo este dispositivo, insistimos, es el que está sobre la mesa a fecha de este jueves, ya que es posible que haya todavía más peticiones desde Inglaterra o que se realicen trasvases de chárters entre los tres aeropuertos hasta el último momento. Lo que sí está claro es que el aeródromo bilbaíno vivirá unos días de altísima intensidad, ya que la ocupación de todos los aviones que van a llegar o partir se aproximará al 100%. Algo nunca visto durante tres días consecutivos en la terminal diseñada por Santiago Calatrava.