Llegan a Bilbao las curiosas alcantarillas de 'Stranger Things' Tras sorprender a viandantes en otras ciudades, las calles de la capital vizcaína lucen estos elementos que forman parte de una estrategia de promoción de la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix

La promoción de la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix, 'Stranger Things', está llegando a todos los rincones, y en algunos casos de manera curiosa. Muchos vecinos y visitantes en este puente de diciembre ya se habrán percatado que en varios puntos de Bilbao han aparecido unas misteriosas tapas de alcantarilla. En ellas, un Demogorgon custodia la entrada al 'Mundo del Revés'. También aparecen Will Byers, Mike Wheeler, Once, Lucas Sinclair y Dustin Henderson, en sus bicicletas.

En estos elementos, que lucen junto a la tradicional baldosa de Bilbao, aparece también el nombre de la icónica serie, estrenada recientemente en Netflix, además de los logos de la plataforma estadounidense y de Movistar. Esta estrategia puesta en marcha por Telefónica, ha repartido 41 tapas de alcantarilla por toda España diseñadas para la ocasión.

Un singular hallazgo que ha ocurrido también en días anteriores en otras ciudades españolas, como Zaragoza y Valladolid. Allí, al igual que en Bilbao, numerosos fans y curiosos se están agolpando para sacar fotografías, sorprendidos por esta inusual campaña promocional.

El estreno del final de la serie, que ha sido uno de los grandes éxitos de Netflix y que arrancó con su primera temporada en 2016, está siendo todo un fenómeno mundial. Esta última temporada está compuesta por ocho episodios, dividida en tres partes. La primera ya está disponible en Netflix desde el pasado 26 de noviembre, con cuatro capítulos, a los que se sumarán otros tres el próximo 26 de diciembre. Faltará el final de la serie, cuyo estreno será en una noche señalada, en la del 31 de diciembre al 1 de enero. Un solo capítulo con una duración de dos horas. El estreno consiguió 59,6 millones de reproducciones en los primeros cinco días en la plataforma y se ha convertido en el mejor estreno en lengua inglesa de la historia de Netflix.

