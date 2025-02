Las Juntas rechazan abrir «un proceso participativo» sobre las residencias vizcaínas

Jesús J. Hernández Miércoles, 23 de octubre 2019, 11:00 | Actualizado 11:21h. Comenta Compartir

Las Juntas Generales han rechazado hoy iniciar «un proceso participativo» sobre las residencias vizcaínas. La iniciativa, presentada por EH Bildu y respaldada por Podemos, planteaba abrir un debate sobre la situación de los centros en el que tomarían parte «el área foral de Acción Social, los propios centros, representantes del personal que allí trabaja, así como usuarios y familiares». La oposición de PNV y PSE -mientras el PP se abstuvo- hizo decaer el texto. El apoderado socialista Juan Otermin defendió que «no podemos aceptar una iniciativa que tiene mucho que ver con el 'adanismo', una iniciativa que propone hacer cosas que ya estamos haciendo en virtu de lo que marcaba la ley de servicios Sociales de 2008 y el decreto de cartera y servicios sociales». También la juntera jeltzale Jane Eyre Urkieta sostuvo que «esta participación ya se da y, de hecho, se hace gracias a un marco en cuya conbstrucción participaron los grupos políticos». Jeltzales y socialistas recordaron que «en breve se va a dar formación a cada centro para ver cómo se adecúa en cada residencia».

La apoderada de EH Bildu Arantza Urkaregi defendió que «es la propia ley y la cartera de servicios la que da competencias a los territorios históricos para poner en marcha estos mecanismos de participación, que no son suficientes». En la misma línea se situó Héctor Fernández, de Podemos, quien aseguró que «votar en contra es perder una oportunidad para la participación, es también una oportunidad perdida para mejorar las condiciones de las plantillas y para hacer cumplir el plan de igualdad». El apoderado del PP Eduardo Aandrade criticó que «ya han escuchado que ha habido participación, sólo con quienes ellos quieren, pero les basta aunque a nosotros no». El punto fue rechazado con 32 votos en contra (PNV y OSE), 15 a favor (EH Bildu y Podemos) y dos abstenciones de los populares.

El pleno de hoy en las Juntas Generales avanza con rapidez. En la tribuna asistió como invitado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. que hizo de cicerone para un grupo de estudientes norteamericanos. «Son de la Beca German Marshall Fund, y como participé en los años 90, me suelen llamar para acompañarles«, relató el también expresidente de la Cámara Vizcaína. De forma protocolaria, un nuevo juntero ha recibido su acreditación, el socialista Jesús María Ortiz Zaballa, y se han aprobado pequeños cambios territoriales entre los términos de Ibarrangelu y EA y entre Busturia y Murueta, dos trámites aprobados antes en comisión y en los plenos de cada Consistorio. Tras el punto sobre las residencias, PNV y PSE volvieron a votar en contra de otro proceso participativo respecto a las recogidas de residuos. Esgrimieron los mismos motivos: ya se hace. El socialista Ignacio Jerónimo destacó que «hablan ustedes de participación como si no hubiésemos sido elegidos por los ciudadanos, que se quieran crear otros órganos lo puedo entender pero no que parezca que somos marcianos. A mí me han elegido los ciudadanos. Yo no soy marciano».