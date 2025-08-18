El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Zamudio sentido Galdakao

Intervienen 190 botes de bálsamo de tigre a un pasajero procedente de China en el aeropuerto de Bilbao

Este producto requiere cumplir los controles sanitarios de la UE antes de su importación

Leire Moro

Leire Moro

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:20

La Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, en un control rutinario, ha requisado 190 botes de bálsamo de tigre a un pasajero que llegó en un vuelo desde China.

Según ha informado el cuerpo policial, han denunciado al pasajero por una infracción de contrabando. El bálsamo de tigre se puede introducir en el país, siempre que se cumplan los controles sanitarios de la Unión Europea antes de su importación.

