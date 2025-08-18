Intervienen 190 botes de bálsamo de tigre a un pasajero procedente de China en el aeropuerto de Bilbao Este producto requiere cumplir los controles sanitarios de la UE antes de su importación

Leire Moro Lunes, 18 de agosto 2025, 15:20 | Actualizado 15:43h.

La Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, en un control rutinario, ha requisado 190 botes de bálsamo de tigre a un pasajero que llegó en un vuelo desde China.

Según ha informado el cuerpo policial, han denunciado al pasajero por una infracción de contrabando. El bálsamo de tigre se puede introducir en el país, siempre que se cumplan los controles sanitarios de la Unión Europea antes de su importación.