La industria del cine florece en Bizkaia: menos impuestos, retorno de talento y «atención 24-7»

El 18 de octubre de 2016 «Jon Nieve desembarcó en Bilbao». Este fue el titular de una de las más de cuarenta informaciones que este ... periódico publicó en menos de dos meses sobre el rodaje de 'Juego de Tronos' en Gaztelugatxe y Barrika. El perímetro de seguridad en ambas zonas fue de varios kilómetros para contener a los curiosos. Pudiendo grabar en cualquier lugar del mundo la serie del momento eligió Bizkaia, y eso convertía el evento en uno de los acontecimientos del año pese a que ni el más optimista imaginaba aún el impacto turístico que iba a generar. Y que sigue generando y generará. El fenómeno fan no caduca.

Viene a cuento recordar aquel extraordinario revuelo para compararlo con la naturalidad con la que apenas nueve años después Catherine Zeta-Jones se desenvuelve estos días por Bilbao y Getxo mientras protagoniza 'Kill Jackie'. Una superestrella de Hollywood siempre genera cierto interés, «pero vive muy tranquila», confirman desde su entorno. ¿Hemos perdido interés por el cine y las series? No, pero nos estamos acostumbrando a la parafernalia que rodea un rodaje y a ver actores de pedigrí entre pintxos en sus ratos libres.

Ya no es novedad porque Bizkaia acoge ahora mismo casi un rodaje al día. El pasado jueves había dos en Bilbao, y se recuerdan jornadas en las que han coincidido tres. En 2024 se grabó en 74 de los 113 municipios, y en Orduña o en el Palacio Artaza de Leioa hay hasta lista de espera. Los últimos meses han ratificado un boom de producciones audiovisuales que están eligiendo el territorio, sobre todo, porque lleva un trienio ofreciendo los incentivos fiscales más altos de Europa. Una fuerte apuesta institucional que ha atraído a Netflix, a Atresmedia, a HBO, a Disney, a Amazon Prime... se calcula que solo la inversión extranjera romperá este ejercicio la barrera de los 100 millones.

¿Cómo se reparte el presupuesto de una producción audiovisual en España? 26 % sector audiovisual (actores y resto del equipo) 17 % construcción de decorados o búsqueda de localizaciones. 13 % Hostelería, catering y reservas hoteleras o de apartamentos; el 11% mano de obra en el lugar elegido para el rodaje; 8% viajes y transportes; 7% tarifas por utilizar ciertas localizaciones y el alquiler de inmuebles; 4% costes sanitarios; 14% otros: costes jurídicos, seguridad, energía, música, moda...

«La fiscalidad es solo una pieza del puzzle que hemos ido componiendo, sin otras antes no tendría tanto impacto. 'Intimidad' fue un pelotazo y se hizo antes de los incentivos. Netflix se fue encantada así que está repitiendo», reflexiona Agustín Atxa, responsable de la Bilbao Bizkaia Film Commission. Es el organismo creado por el Ayuntamiento y la Diputación en 2015 para facilitar el desembarco de rodajes. Una ventanilla única donde pedir casi de todo que ofrece «atención 24-7». Aunque 'Juego de Tronos' puso el territorio en el escaparate mundial, Atxa evoca el rodaje de 'Gernika' (2015) como punto de inflexión. «¡Querían grabar en Alemania y nosotros podíamos ofrecer Gernika! Empezamos a pensar en qué más podíamos ayudar». Aparte de crear una «relación de confianza» con los estudios se simplificó la burocracia. «Y luego está el talento local», añade. Directores, actores y mano de obra para superproducciones. «Sin eso seríamos un sitio al que venir, grabar e irse sin dejar nada. Tierra quemada».

La llegada de tantos proyectos también está haciendo florecer la industria local. A las productoras les sale más a cuenta contratar en Bilbao que traerse equipos de Madrid o Barcelona. Y eso aquí es posible gracias al medio millar de personas que cada año salen de los grados audiovisuales de la universidad pública y de Mondragón, de la Escuela de Cine y de otros centros especializados. En diez años las empresas del sector han pasado de 284 a 448 y los afiliados a la Seguridad Social en actividades cinematográficas han subido de 1.300 a más de 2.000. Solo en el último año el crecimiento es de un 20%. Chavales que antes debían emigrar para trabajar ahora pueden quedarse. Es el otro gran anhelo institucional en pleno invierno demográfico. Y no solo eso: las diferentes fuentes consultadas coinciden en apuntar que está en marcha una 'operación retorno' de profesionales vascos. «Veinteañeros que se fueron ahora con más de 40 vuelven a casa porque hay ofertas y de calidad».

«La fiscalidad importa, pero sin un tejido local fuerte seríamos un lugar al que venir, grabar e irse. No quedaría nada» Agustín Atxa Bilbao Bizkaia Film Commission

«El momento es muy dulce, estamos levantando proyectos muy potentes, pero cuidado con acelerar demasiado» Iker Ganuza Pte. de los productores vascos

«Que Netflix o HBO elijan la zona también es un reclamo para el resto del sector, si ellos deciden venir es por algo» Mercè Delgado CEO de Modfie

«El impacto económico que supone tener durante tres meses a 80 o 90 personas por la ciudad se nota mucho» Iker Santocildes Alcalde de Orduña

«La inversión audiovisual llegará a los 100 millones en 2025. ¿Dónde está el techo de Bizkaia? Lo sabremos en unos años» José Luis Escolar Productor de 'Kill Jackie'

En Bilbao se ha afincado también José Luis Escolar, reconocido productor madrileño que ha traído 'Kill Jackie'. «Sin incentivos no estaría aquí, la ley es clara y no está sujeta a la interpretación de cualquier inspector fiscal como en España», lanza. Defensor del «kilómetro cero» para organizar los equipos de rodaje, pone sobre la mesa otra fortaleza de Bizkaia: «hay una base muy potente de empresas ideadas para otras cosas que nos valen». Catering, grúas, gestorías, transportes... «no conozco un sector que no se beneficie de una manera u otra con esto», añade Atxa. Pone el ejemplo de una floristería que asumió el encargo de simular una gran boda y el de un chaval que pasó del paro a ser el chófer que lleva y trae actores en una de esas furgonetas con cristales tintados.

«Un poco de todo»

«El momento es muy dulce, estamos levantando proyectos muy potentes», se congratula Iker Ganuza, presidente de la asociación que agrupa a la mayoría de productores vascos. Viene de grabar 'Inurri Itsuak' en Bilbao, la adaptación del libro de Ramiro Pinilla. Pero ojo con morir de éxito, alerta. «Cuidado con acelerar demasiado, a ver si por no encontrar la gente adecuada un meritorio acaba asumiendo cargos de responsabilidad porque eso va en detrimento de la calidad». Ahora mismo siguen llegando muchos trabajadores desde otros puntos de España «y eso eleva mucho los costes».

¿Hay riesgo de saturación? Para Escolar «deben pasar diez o quince años para saber dónde está el techo». La Bilbao Bizkaia Film Commission asegura que no maneja previsiones a largo plazo pero reconoce que el crecimiento de la cifra de rodajes registrada los últimos años no es sostenible en el tiempo. De las 5 películas anuales de media de la prepandemia se ha pasado a 28 el año pasado, y la tendencia con series y spots publicitarios es similar. «Es como si pensáramos que el Guggenheim cada ejercicio va a seguir recibiendo más visitantes, llegaría un día que no cabríamos todos en Bilbao y no es lo que queremos».

De momento aún se quiere ir a más, y en esa senda la diputada general desveló hace una semana en EL CORREO una inversión de 1,5 millones para construir un plató en Orduña que atraiga nuevas producciones que necesiten montar grandes decorados. «Puede ser un paso adelante para el desarrollo de la ciudad con empresas auxiliares del sector», se felicita el alcalde Iker Santocildes. 'El Bus de la vida' de Dani Rovira y Susana Abaitua dejó el año pasado un impacto directo de 300.000 euros en el municipio, sobre todo en hoteles y restaurantes. «Tener a 80 o 90 personas en la ciudad durante tres meses se nota mucho». Existe otro proyecto público para crear una ciudad del cine en Punta Zorroza, donde ya se graba a buena velocidad, pero avanza despacio.

Películas y series grabadas en el territorio El hoyo (2018) La película se filmó en 35 días en un pabellón de Punta Zorroza. Intimidad (2021-22) La serie se grabó durante 98 días en Bilbao, Portugalete, Leioa y Plentzia. Detective Touré (2023) Se rodó en Bilbao durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Querer (2023-24) Once semanas estuvo el equipo repartido entre Bilbao y Arrankudiaga, entre otras. El casoplón (2024) 15 días entre Basauri, Berango, Bilbao, Getxo, Maruri, Mungia, Trapagaran, Zalla... Soy Nevenka (2024) 30 días entre Berango, Erandio, Etxebarri, Leioa, Galdames, Laukiz, Portugalete... Kill Jackie (2025) El equipo pasará 119 días en Bilbao y Getxo, 17 de las 19 semanas de grabación. Inurri Itsuak (2025) 70 días entre Bilbao, Elorrio, Galdakao, Gorliz, Mundaka y Getxo.

Otra bondad que las instituciones buscan en las producciones 'made in Bizkaia' es la de intentar que transmitan la identidad vasca o la de abordar con acierto cuestiones sociales candentes. Es el caso de la violencia machista en 'Querer' o la transexualidad en menores en '20.000 especies de abejas'. Casos de éxito con mensaje. «Eso es otro valor añadido», aplaude Agustín Atxa.

– Pero también se graban comedias sin pretensiones y proyectos que deliberadamente ocultan que se han hecho en Bilbao...

– Es cierto que se graba aquí como si fuera el París de época y esas comedias. Pero si van a contratar a 100 personas y van a dejarse 10 millones de euros cómo vas a decir que no. Buscamos generar economía, y para eso necesitamos un poco de todo.