«Cuando empiezas ya no paras» Cuatro profesionales del sector audiovisual vizcaíno aplauden la mejora de condiciones

La apuesta institucional por reforzar el sector audiovisual en Bizkaia ha favorecido la creación de más puestos de trabajo en el territorio. EL CORREO ha recopilado los perfiles de algunos profesionales que trabajan en rodajes para que nos expliquen en qué momento se encuentra el cine.

«Tengo varios proyectos a la vez ahora mismo» Alaia Arde, estilista y diseñadora de vestuario

Alaia Arde estudió Diseño de Moda y empezó a trabajar en el área de vestuario en diferentes rodajes de películas y series. Esta bilbaína de 31 años, estilista y diseñadora de vestuario, lleva desde el 2017 en el sector y asegura que «esto es un no parar». «Cuando empecé se hacía muy por amor al arte. En poco tiempo ha habido un cambio. Tengo varios proyectos a la vez ahora mismo. Es algo bastante raro en el sector, porque hay mucha incertidumbre. Cuando un rodaje acaba, no sabes cuándo va a ser el siguiente», explica.

En su caso, ha tenido que rechazar varias ofertas porque «llega un momento en el que no da». En general, se trata de una buena noticia, también para las nuevas generaciones. «He sido profesora de vestuario en la Escuela de Cine del País Vasco y todos los estudiantes que terminaron tanto el curso pasado como este están trabajando», celebra. Además, según Arde, las condiciones han mejorado a lo largo de los años. «Hemos conseguido que los sueldos vayan poco a poco subiendo y que no aceptemos lo primero que nos ofrecen», cuenta. La bilbaína también destaca que Euskadi es un buen destino para llevar a cabo rodajes porque las localizaciones son «muy diversas», y por ello muchas productoras se animan a venir.

«Hay muchas facilidades para rodar en Bizkaia» Alejandro Martín Escudero Director de Producción

Alejandro Martín Escudero, madrileño de 58 años, es director de producción y cuenta con una trayectoria de 35 años a sus espaldas. Su trabajo consiste en dotar de recursos a la película para poderla rodar, es decir, contratar equipos, proveedores, materiales técnicos, gestionar las localizaciones, los permisos… Estudió la carrera de Imagen y Sonido y después ha trabajado en el departamento de producción de cine y publicidad de diferentes productoras. La gran revolución a lo largo de este tiempo, según indica, «ha sido el pase del soporte en película, que era como que se rodaba antes, al soporte digital».

Considera que la apuesta de las instituciones de Bizkaia por el cine es una buena noticia. «Resulta muy atractivo para las productoras venir a rodar a Bizkaia. Ojalá otras comunidades autónomas hicieran lo mismo. Hay beneficios fiscales para la producción y hay muchas facilidades por parte de la Film Commission para poder rodar aquí. Se trata de una gran ventaja». Según Martín, la ciudadanía también reciben los rodajes con buena actitud. «Cada vez más personas van teniendo más conciencia de que es un negocio en alza. Lo entienden mejor y es más fácil convivir con la gente en el día a día».

«La gente sale de la escuela de cine con un trabajo» Álvaro Bregel Jefe de localizaciones

Álvaro Bregel, palentino de 29 años, es jefe de localizaciones en una película que se está rodando en Bilbao. Lleva seis años en la capital vizcaína y asegura que el sector está viviendo un buen momento. «La gente que sale de la Escuela de Cine de Bilbao suelen salir con un trabajo bajo el brazo. Antes costaba mucho más. Ahora, en cambio, estudiantes del último año ya están en películas», celebra. «Antes no era así. El año que terminé de estudiar fue bastante duro, porque prácticamente no trabajé. Eso sí, una vez que entras en la rueda no paras», relata.

A pesar de que Madrid y Barcelona han sido las principales referencias en el mundo del cine, todo apunta a que Bizkaia cada vez atrae a más productoras. «Ahora mismo les sale a cuenta venir a Bizkaia. Quizás antes rodaban en Madrid o Barcelona porque eran ciudades más grandes, pero también ha entrado Bilbao en la lista», asegura Bregel. Según el jefe de localizaciones, el perfil que hay en la capital vizcaína es joven. «En Madrid no pasa lo mismo, porque el cine se asentó mucho antes, entonces los técnicos que empezaron en su momento ahora igual tiene 50 años y la gente es más mayor, pero en Bilbao la edad puede rondar entre los 25 y 40 años».

«Es importante no saturar con los rodajes» Juan Moreno Productor

Juan Moreno, de 48 años, empezó en el mundo del cine haciendo cortometrajes hace más o menos 20 años. «Nunca ha sido fácil. Siempre es complicado, porque es un sector que a la gente le llama mucho la atención, entonces no hay tanta oferta como demanda», relata. Aún así, celebra que cada vez hay más oportunidades. «Hace como 10 años, con la llegada de las plataformas, aumentó bastante el volumen de trabajo. La apuesta de la Diputación y de la hacienda vizcaína por el cine es un modelo de éxito en España y Europa. Creo que es el territorio que más producciones ha atraído».

Moreno considera que es importante que parte de los rodajes «se descentralice». «El sector sigue estando básicamente en Madrid a nivel de televisión, de plataformas y de toma de decisiones. Y eso yo creo que va a seguir siendo así. Pero es muy interesante que haya una parte de los rodajes o de la producción que se descentralice», relata. A pesar del buen momento que viven ahora los rodajes, incide en la importancia de «no saturar». «Hay que buscar el equilibrio. Aquí la gente en Bizkaia es positiva, pero hay que tener cuidado. Si tu calle está cortada una vez al año te puede dar igual, pero si está cortada todas las semanas te deja de hacer gracia», advierte.