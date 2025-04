«Incidencias» puntuales impiden contactar telefónicamente con algunos ambulatorios

Durante la mañana de este miércoles las líneas telefónicas de varios ambulatorios de Bizkaia y Álava han sufrido caídas más o menos prolongadas. Ha habido ... periodos en los que ha resultado imposible contactar con los centros de salud por una «incidencia» que está analizando Osakidetza.

Desde el número de información general de Osakidetza en el territorio la única explicación que aportaban a los usuarios es que se está produciendo una «incidencia general». «No sé más», zanjaba la trabajadora al otro lado de la línea, tras un aluvión de llamadas de usuarios confundidos. Desde el Departamento vasco de Salud, por el momento, no ofrecen más detalles. Se desconoce si podría ser una consecuencia derivada del histórico apagón del lunes.

«Estoy desde las ocho de la mañana intentando contactar con el centro de salud del Casco Viejo de Vitoria y es imposible. Desde la centralita me dicen que me acerque al centro personalmente, pero estoy trabajando y no puedo. Necesito una cita para mi hija y no sé qué hacer», trasladaba una vecina de la capital alavesa afectada. Tampoco es posible comunicarse con los PAC.

En el ambulatorio bilbaíno de Bombero Etxaniz los profesionales se enteraban a través de los compañeros o de los propios usuarios de los problemas en la línea telefónica.