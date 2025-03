Sois el 50% pero, en realidad, no lo sois. No lo sois en poder adquisitivo o estabilidad laboral. Ni en la cuantía de la pensión. ... Sois menos en la industria y en la investigación pese a ser más con titulación superior. Sois menos en los consejos de administración y en los puestos de dirección de las empresas. Sois menos cuando se habla en las reuniones. Sois menos en cargos de máxima responsabilidad institucional y política. Sois menos en tiempo para ocio o deporte.

Sois más en pobreza y exclusión. Sois más en Lanbide. Sois más cuando hay que cuidar a las hijas e hijos, a familiares enfermos o mayores. Sois más al reducir la jornada o coger una baja para hacerlo. Sois más al ayudar a hacer los deberes. Cuando toca ir a las reuniones del colegio. Sois más en los trabajos domésticos. Y sois quienes sufrís la violencia machista.

Sois el 50%, pero no lo sois: ni en responsabilidades, ni en oportunidades, ni en bienestar, ni en seguridad. Esto no lo podemos aceptar en una sociedad que cree nadie debe ser menos que nadie. Defender la igualdad entre mujeres y hombres es defender un valor esencial como la justicia. Los hombres somos el 50% de la población, pero la pelota está en nuestro tejado. No normalicemos la desigualdad, hagámosle frente. Os lo debemos.