Idoia Buruaga (Elorrio): «Queríamos hacerlo en minoría y lo han entendido»

Idoia Buruaga (EH Bildu) - Alcaldesa de Elorrio «Queríamos hacerlo en minoría y lo han entendido»

Idoia Buruaga sostiene la makila. / Maika Salguero

En su segunda legislatura asevera que «nunca» ha hecho nada «por rédito electoral, sino por el bien de Elorrio»

– Repite como alcaldesa.

– Estoy feliz, muy contenta y agradecida del apoyo. En campaña y en la toma de posesión he notado el calor de la gente y me han llovido los mensajes de felicitación. Más incluso que hace cuatro años, cuando sacamos al PNV del gobierno.

–Se ha dado la misma situación. Empate entre EH Bildu y PNV, y abstención de Herriaren Eskubidea, que les deja en bandeja la alcaldía.

– En realidad han sido unos resultados históricos. Hace más de 30 años que no se conseguían estos votos. Estamos muy contentas y la gente ha valorado positivamente el trabajo que hemos hecho estos últimos cuatro años.

–¿A qué se ha debido esa subida?

– Quién esté en el gobierno no puede estar pensando en cuatro años, sino en el futuro. Yo nunca he hecho algo por rédito electoral, sino por el bien de Elorrio. Esa línea no construye un pueblo, sino que se mira al ombligo y solo atiende al poder, y en política las cosas hay que hacerlas con el mayor consenso posible, que es la única manera en la que gana el pueblo.

–¿Conseguir ese Elorrio soñado que esbozaban en la campaña?

– Sí, elaborar un plan de gobierno, dinámico, que tenga en cuenta el cambio de necesidades y el mayor acuerdo para que esté quien esté en el gobierno esos proyectos se lleven a cabo.

–¿Era previsible ese capote de Herriaren Eskubidea?

– Sí. Hemos coincidido mucho durante la legislatura y tenemos puntos que coinciden en el programa. No obstante, queríamos gobernar en minoría y Herriaren Eskubidea lo ha entendido.

– ¿Cómo se definiría?

– Como alcaldesa soy la misma persona que cuando no lo era. Una persona cercana, con ganas de trabajar, comprometida y que todo lo que hago lo hago para mejorar Elorrio.

– ¿Lo primero que llevaran a cabo?

– El encauzamiento del río Toloto, que arrancará previsiblemente en otoño y cambiará completamente la fisiología de Elorrio para bien, con más zonas verdes en el centro del pueblo, primar al peatón...

– Una línea continuista.

– Hace cuatros años empezamos a hacer pueblo de otra manera con mayor participación y ahora empezaremos a ver los frutos para el Elorrio del futuro, contando con el mayor consenso posible.

Alberto Ugarriza (EH Bildu) - Alcalde de Zaratamo «Los del PNV están un poco rebotados por no gobernar»

Alberto Ugarriza, alcalde de Zaratamo.

– Se ha convertido en alcalde en el último momento. ¿Se lo esperaba?

– Desde que vimos que las tres formaciones teníamos tres concejales decidimos intentar llevar a cabo un cambio. Hemos tenido contactos con la plataforma Gure Herria y con el PNV.Antes ya pensábamos que podía haber una posibilidad, aunque la decisión final fue a las ocho de la tarde del viernes.

– Es curioso que sea la tercera formación en votos la que ostente la alcaldía.

– En Zaratamo hay dos mesas y en Elexalde fuimos la primera opción con bastante diferencia. Además, era la primera vez que ganaba en este barrio la izquierda abertzale.

– Han logrado que los independientes, segunda formación en votos, renuncien a la alcaldía.

– Sí, a cambio de que desarrollen sus proyectos, y también hemos incluido un cambio en la forma de gobernar. Gobernaremos a través de objetivos y proyectos, y cada uno de ellos lo podrá llevar un concejal. También podría ser el responsable un concejal del PNV, y los ciudadanos.

– ¿No van a tener áreas?

– Sí, pero luego cada proyecto lo llevarán a cabo un concejal o varios.

– ¿El PNV está de acuerdo en esto?

– No les sonaba mal en la reunión que llevamos a acabo a principios de la semana, aunque están un poco rebotados por no gobernar.

– ¿Significa que será un gobierno a tres?

– Va a tener que ser. A veces seremos dos y otras tres, porque cada partido tiene tres concejales. Tendremos que trabajar la complejidad para conseguir que el pueblo avance.

– Es la primera vez que la izquierda abertzale gobierna.

– Sí. Las dos primeras legislaturas después de morir Franco existieron plataformas vecinales lideradas por la izquierda abertzale, pero como partido político no ha gobernado nunca.

– ¿Qué cambio notará la ciudadanía?

– La forma de gobernar, que las tres formaciones participaremos.

– ¿Ya se han repartido las áreas?

– Hablaremos en los próximos días.

– Tienen por delante entonces mucho trabajo.

– Sí, mucho, pero muy a gusto.

– ¿Están de acuerdo con los proyectos de Gure Herria?

– Algunos son muy buenos, otros buenos y algunos hay que revisar, pero ellos lo saben. En lo importante estamos de acuerdo.

Iñigo Hernando (EH Bildu) - Alcalde de Galdakao «Si la gente ha demandado cambio, pues a trabajar»

Iñigo Hernando / Pankra Nieto

– Cohetes, gritos... Ha hecho historia.

– Sí, sí. 40 años gobernando el PNV. Ha sido un cambio histórico en Galdakao. Eso es innegable.

– ¿Y ahora qué?

– Y ahora a trabajar. Si la gente ha demandado cambio, pues a trabajar en que ese cambio se haga realidad.

– ¿Y cuál es ese cambio?

– De primeras que la gente participe de la política municipal. Uno de los ejes centrales va a ser la participación ciudadana.

– Tiene como socio a un partido vecinal. Los vecinos participarán y le fiscalizarán en el Gobierno.

– No es fiscalizar, es una forma de trabajar coordinadamente entre los que hemos apoyado el cambio.

– ¿Es un acuerdo de investidura o a largo plazo?

– En los próximos días trasladaremos los detalles del acuerdo.

– Los problemas centrales de Galdakao, los que han hecho irrumpir una nueva fuerza no tienen fácil solución. Metro, lanzadera, segregación de Usansolo...

– Aparte de temas de movilidad como el metro y la lanzadera, y del el proceso de segregación de Usansolo, no ha sido solo eso, ha sido un cúmulo de cosas que han sucedido en el pueblo, y todas la carencias que había. La gente ha visto que la alternativa era en este caso un gobierno diferente, de cambio. Ahí podemos meter el problema de la vivienda, el problema de la desigualdad en los barrios, la oferta cultural. Hacen falta soluciones para la juventud, una atención especial para las personas mayores. Han sido un cúmulo de cosas, no solo el metro o la lanzadera, por mucho que se haya dicho.

– Pero Auzoak se ha creado al calor de esos problemas, y en las instituciones que deciden sobre el metro sigue el PNV.

– Tendremos que trabajar mucho. Intentaremos llevar las reivindicaciones de los galdakoztarras hasta las últimas instancias, y empujar todo lo que podamos hasta llegar a lo que el pueblo demanda.

– ¿Asustado con el reto?

– No, con ilusión, con ilusión y con respeto, porque es un cambio histórico en un Ayuntamiento que ha sido monocolor hasta ahora, y sabiendo que detrás tenemos mucha, mucha gente dispuesta a ayudar y a trabajar conjuntamente.

– ¿Espera colaboración en el traspaso de poder?

– Espero que sea un traspaso normal de lo que son las gestiones que estaban ahora mismo en trámite, que sea una gestión lógica aunque seamos partidos diferentes.