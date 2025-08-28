El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manu Cecilio

Este es el horario de invierno de Bilbobus y Metro Bilbao: a partir del 1 de septiembre

El transporte público recupera las frecuencias habituales para esta época del año

Marina León

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:30

Bilbao se despide del verano y recupera los horarios de invierno en el transporte público. Desde el lunes 1 de septiembre, Bilbobus vuelve a funcionar con sus horarios habituales de cada línea. Para consultar las frecuencias, se puede acceder a la web municipal o realizar la consulta en el teléfono de información del Ayuntamiento de Bilbao 010.

Por su parte, Metro Bilbao también funcionará con el horario de invierno a partir del 1 de septiembre hasta enero de 2026. El suburbano recupera sus frecuencias habituales en las líneas 1 y 2 para esta época del año.

En las primeras horas se pasó a los 2,5 minutos de frecuencia en el tronco común de la red del suburbano, 5 minutos a Kabiezes e Ibarbengoa, 10 minutos a Larrabasterra y 20 a Plentzia. En la línea 3 de Metro (Kukullaga/Etxebarri-Matiko) hay trenes cada 7 minutos en laborables y 10 minutos en fines de semana y festivos.

