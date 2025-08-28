La OTA de Bilbao recupera su horario habitual este lunes 1 de septiembre En las áreas intensivas, el servicio estará habilitado de 09.00 a 20.00 de lunes a viernes

Rochell De Oro Jueves, 28 de agosto 2025, 15:39 | Actualizado 16:04h. Comenta Compartir

Con el fin del periodo estival, Bilbao recupera la normalidad en los servicios municipales. A partir de lunes 1 de septiembre, volverá a aplicarse el horario ordinario de la OTA (Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento), según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

En las zonas residenciales, el servicio estará operativo de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 13.30 horas por la mañana, y de 15.00 a 19.00 horas por la tarde.

En las áreas intensivas de la capital vizcaína, el servicio funcionará también los sábados. El horario será de lunes a viernes, de 09.00 a 20.00 horas, y los sábados de 9.00 a 14.00.

Temas

Bilbao

OTA