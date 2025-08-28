El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La OTA de Bilbao recupera su horario habitual este lunes 1 de septiembre

En las áreas intensivas, el servicio estará habilitado de 09.00 a 20.00 de lunes a viernes

Rochell De Oro

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:39

Con el fin del periodo estival, Bilbao recupera la normalidad en los servicios municipales. A partir de lunes 1 de septiembre, volverá a aplicarse el horario ordinario de la OTA (Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento), según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

En las zonas residenciales, el servicio estará operativo de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 13.30 horas por la mañana, y de 15.00 a 19.00 horas por la tarde.

En las áreas intensivas de la capital vizcaína, el servicio funcionará también los sábados. El horario será de lunes a viernes, de 09.00 a 20.00 horas, y los sábados de 9.00 a 14.00.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  3. 3 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  4. 4 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  5. 5

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  6. 6 Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta
  7. 7 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  8. 8

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  9. 9 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La OTA de Bilbao recupera su horario habitual este lunes 1 de septiembre

La OTA de Bilbao recupera su horario habitual este lunes 1 de septiembre