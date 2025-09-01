El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo

Un paseante ha visto un cuerpo boca abajo en medio del cauce y ha avisado a los servicios de emergencias

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:18

El cadáver de una mujer ha sido localizado flotando en aguas de la ría en la zona de Urban Galindo, en Barakaldo, a primera hora de la tarde de este lunes, según confirma una portavoz del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco a este periódico. Un paseante ha visto en el cauce lo que creía que podía ser el cuerpo de una mujer, boca abajo, a la altura de la calle Francobelga y ha avisado al teléfono de emergencias 112.

El hallazgo se ha producido sobre las 16.50 horas. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal de Barakaldo en motos y en coches patrulla. También se ha movilizado a las unidades de Seguridad Ciudadana de la comisaría de la Ertzaintza en Sestao, que cubre esta localidad de la Margen Izquierda, además de otros servicios como Cruz Roja o Bomberos para proceder a la recogida de los restos mortales.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que la persona ha podido precipitarse a la ría. Una vez que el cadáver sea rescatado, será trasladado al Instituto vasco de Medicina Legal (IVML) de Bilbao, donde se le practicará la autopsia en busca de datos que puedan aclarar la causa de la muerte.

