«Me gusta perderme con mi perro 'Yoko' en busca de lagos»

Pese a guardar similitudes, la sociedad vasca y la suiza también muestran contrastes. «La suiza es muy organizada –asegura Jorge–. Se puede ver en el transporte, en el entorno laboral y también en el social». El arquitecto explica que es «habitual» que los planes se organicen «con varias semanas o incluso meses de antelación». Una realidad que difiere de la costumbre euskaldun de organizar algo sobre la marcha. «En Euskadi somos más espontáneos. A menudo me ha ocurrido que me pierdo una fiesta u otro evento por no acordarme cuando llega la fecha». Así que ha tenido que «enseñar a mis colegas que si quieren que aparezca en la fiesta me tienen que avisar con un par de días de antelación (risas)». La puntualidad suiza también difiere con la vasca: «Aquí llegar diez minutos tarde a una cita, aunque sea una cena con amigos, puede suponer un problema grande».