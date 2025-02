«El gran problema de los comercios es el alto precio de los alquileres»

Profesora de Marketing de la UPV y exviceconsejera vasca de Comercio y Turismo en el Ejecutivo de Patxi López, advierte de que los altos alquileres ... están destrozando el tejido comercial bilbaíno.

- ¿Por qué se cierran tantos comercios en Bilbao?

- No solamente en Bilbao, ocurre en muchos sitios.

- ¿Con la misma intensidad?

- Hay nuevos hábitos de compra y consumo, irrumpen diferentes canales de venta y el comercio físico ha perdido protagonismo.

- ¿Va a perder más en el futuro?

- Los modelos de negocio van a cambiar, Lo que todavía no sé muy bien es cómo, pero las tiendas tendrán que transformarse.

- Las de lujo han desaparecido ya en Bilbao, lo que no pasa en otras grandes ciudades.

- Es verdad que han desaparecido de nuestras calles. La última, Michael Kors, probablemente, porque el local era muy caro.

- Casual o no, todos los locales cerrados desde enero -Naf Naf, Hurley, Celio, Scotch & Soda...- son extranjeros. ¿Bilbao pierde proyección exterior?

- Solo sé que no te vas si hay negocio; si lo hay, te quedas, eso está claro. Las grandes marcas ya no aguantan todo cuando no les salen las cuentas. Pero ¿me deja darle la vuelta?

- Por supuesto.

- En vez de fijarnos sobre si las firmas de lujo han dejado de poner el foco en Bilbao, preguntémonos si tenemos una oferta singular para atraer lo diferencial.

- ¿Qué quiere decir?

- Esas grandes enseñas ya están en otras ciudades. A lo mejor tenemos que hacer una apuesta completamente distinta.

- ¿De qué tipo?

- Si además de lo singular tuviéramos firmas de lujo, no solo estaría bien, sería estupendo. ¿Que no podemos acceder a ellas porque no les salen los números? Quizá la manera de distinguirnos sea con marcas como la vasca Mércules, lujo asequible, que busca justamente diferenciarse.

- ¡Con lo que ha sido Bilbao! La gente de Madrid venía antes a comprar aquí.

- Lo ideal sería no perder nuestras señas de identidad con tiendas en las que pasen cosas y nos aporten un carácter especial.

- ¿Muchos negocios no saben responder a los nuevos retos?

- Poco a poco van incorporando la cultura digital. Se están esforzando, y mucho. Tienen que ir por donde va la gente, está claro.

- Los alquileres desorbitados están destrozando el tejido.

- Ahí sí le doy la razón. Es uno de los grandes problemas. De hecho, hay un número significativo de locales vacíos. Es conveniente hacer una reflexión sobre el modelo de ciudad que queremos.

- ¿Las administraciones públicas deberían intervenir para contener las rentas?

- Insisto, debería haber una reflexión al respecto. No tanto para plantear una actuación a corto plazo, pero sí plantear qué medidas se podrían implementar.

- ¿El retail está pagando los platos rotos de una hostelería que devora absolutamente todo?

- Bueno, son dos sectores que deben apoyarse mutuamente. Se podrían retroalimentar. En el Casco Viejo se puede aprovechar ese flujo que justamente trae el turismo y la hostelería.

- ¿La bajada de persianas guarda relación con la decisión de no abrir en festivos?

- Yo creo que esa decisión entra en la esfera de cada negocio.

«No compran por solidaridad»

- ¿Lo ve lógico?

- Escucho muchas veces a los comerciantes decir que no les merece la pena. Hombre, si abres puntualmente, pues a lo mejor no, pero si lo haces de una manera continuada, puedes medir. Al final esto va de medir.

- Da pena ver a los turistas sin poder gastar.

- Aunque el porcentaje no es significativo, cada vez hay más comercios que abren los fines de semana en el Casco Viejo.

- ¿Las cosas irían mejor si el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación impulsasen rutas de shopping y no se centrasen solamente en las rutas de pintxos?

- Eso no es así. La Diputación lanzó en octubre 'Muy Pro'. Hasta ahora las campañas institucionales ponían el énfasis en la solidaridad para acercarnos al comercio local. Y por solidaridad no compra nadie. Hay que poner en valor al comercio minorista.

- ¿Cada vez lo tiene peor?

- Pues a ver, lo tiene difícil, pero hace un mes estuve en la sede de Inditex. El 27,9% de sus ventas son ya online, aunque las tiendas físicas siguen siendo un pilar muy importante al suponer el 73%. El 'eCommerce' ha crecido un 19% el último año.

- ¿Pueden convivir grandes y pequeños en Bilbao?

- Deben hacerlo. El pequeño debe dar lo que no ofrece el grande.

- ¿Más en tiempos en los que el precio es clave y la clientela prefiere los artículos más baratos?

- Bueno, no todo el mundo. De hecho, hay gente que está dispuesta a pagar un plus por obtener algo diferente.

- La entrada vigor de la zona de bajas emisiones ha enfadado a muchos clientes. ¿Un peligro más para el comercio bilbaíno?

- Hay muy poco aparcamiento en superficie, pero tenemos un transporte público fenomenal. Sí le diré que hay mucha gente que antes venía a Bilbao y ahora ha dejado de hacerlo.

- Aparcar sale carísimo.

- También hay que pensar en la oportunidad que supone para Getxo, Santurtzi o Barakaldo, en los que se supone que se queda la gente. El coche está muy demonizado y quizás lo vaya a sufrir también la hostelería.

- ¿El mantenimiento de las rebajas durante todo el año se ha vuelto en contra del sector?

- Al final se desnaturalizan, pero tanto Inditex como la mayoría del pequeño comercio evitan hacer descuentos de ningún tipo fuera del periodo de rebajas.

- ¿La excesiva peatonalización también resulta negativa?

- A ver, las ciudades paseables son mucho más chulas para socializar e ir a comprar. Yo siempre digo, que entre el 0 y el 100 está el 50, ¿no? Tenemos que saber gestionar esos equilibrios.

- ¿Hacia dónde se dirige el comercio?

- Pues no tengo la bola de cristal, pero a la gente joven, la 'generación Z', le vuelve a fascinar visitar las tiendas físicas. No sé si le puedo decir una cosa...

- Adelante.

- El producto de Lefties me espanta, pero han concebido un espacio donde acuden familias con niños. Veo también a los adolescentes comprar y jugar a las máquinas o tirarse por el tobogán. Han sabido captar la atención. Si vendiesen un producto más cuidado, ya sería la bomba.