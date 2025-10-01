El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes de la Unidad de Intervención en Solokoetxe hace dos semanas. Ignacio Pérez

El Gobierno vasco reconoce que «muchos de los que usan armas blancas en Euskadi son extranjeros sin arraigo»

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, eleva a «problema social muy importante» el incremento de homicidios, peleas y agresiones contra mujeres

Octavio Igea

Octavio Igea

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:46

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, se ha mostrado en la mañana de este miércoles preocupado por el incremento de homicidios que se está registrando ... en Euskadi este año. Según los datos que ha aportado son hasta la fecha diez los ocurridos en nueve meses, «la cifra más alta desde 2020». El último caso se registró en el barrio bilbaíno de Solokoetxe hace apenas dos semanas cuando un joven de 21 años de origen marroquí perdió la vida tras ser apuñalado durante una pelea. El autor material del crimen, de origen colombiano, y otros participantes en el ataque fueron detenidos a las pocas horas.

