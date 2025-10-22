El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Departamento de Vivienda explica que las inspecciones se centran en pisos públicos en propiedad. Jordi Alemany

El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia

De enero a junio se han descubierto un total de 313 casos irregulares, la mayoría por tener el «piso deshabitado» o por «subarriendos ilegales»

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:42

En los seis primeros meses del año, el Gobierno vasco ha detectado un total de 313 casos irregulares en viviendas protegidas, tanto de compra como ... de alquiler. La mayoría son fraudes por hacer un mal uso del piso, como el hecho de que esté vacío o que no se destine a vivienda habitual. Los datos los hizo públicos ayer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una respuesta parlamentaria al Partido Popular. El documento revela que entre enero y junio de 2025, los inspectores del departamento realizaron 2.001 visitas a pisos protegidos. En un 15% de las comprobaciones se halló algún tipo de irregularidad, el porcentaje más alto del conjunto de Euskadi. En Gipuzkoa, las infracciones descienden al 11% (47 de 399 inspecciones) y en Álava, al 5% (74 de 1.305 visitas).

