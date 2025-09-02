El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Edificios de viviendas en Bilbao. Jordi Alemany

El Gobierno vasco aprobará la declaración de Bilbao como zona tensionada este jueves

T. Nieva

Martes, 2 de septiembre 2025, 08:51

El Departamento vasco de Vivienda aprobará la declaración de Bilbao como zona tensionada este jueves, en un acto que se oficiará en el Salón Árabe ... del Ayuntamiento. A la cita asistirán el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de la Villa, Juan Mari Aburto. Itxaso será quien, en su calidad de autoridad competente, firme la orden para su publicación en el BOPV, ya que se trata de una ley estatal de aplicación autonómica. La medida se oficializará coincidiendo con su publicación en el boletín, «entre finales de octubre y principios de noviembre».

