El Gobierno vasco aprobará la declaración de Bilbao como zona tensionada este jueves

El Departamento vasco de Vivienda aprobará la declaración de Bilbao como zona tensionada este jueves, en un acto que se oficiará en el Salón Árabe ... del Ayuntamiento. A la cita asistirán el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y el alcalde de la Villa, Juan Mari Aburto. Itxaso será quien, en su calidad de autoridad competente, firme la orden para su publicación en el BOPV, ya que se trata de una ley estatal de aplicación autonómica. La medida se oficializará coincidiendo con su publicación en el boletín, «entre finales de octubre y principios de noviembre».

Bilbao se convertirá así en la segunda capital vasca declarada zona tensionada, tras la declaración de San Sebastián el pasado martes 29 de julio. Vitoria solicitó formalmente su declaración antes de verano.

Una vez cumplido el trámite, se remitirá el expediente al Ministerio de Vivienda, que es el organismo competente para hacer entrar en vigor la figura jurídica, un trámite que en cualquier caso no es automático porque la actualización del listado de zonas tensionadas se hace trimestralmente. En el último listado se incluyó a San Sebastián. Además, la medida en el caso del País Vasco responde a «un modelo particular». El Departamento de Vivienda «invita» a los municipios que cumplan los criterios recogidos en la Ley 12/2023, del derecho a la vivienda, a que soliciten ser declarados zonas tensionadas y a la elaboración conjunta de un 'plan trianual de acción' que es «mucho más» que una limitación de los precios del alquiler: recrecer la oferta, contener los precios, proteger la demanda o identificar los suelos.

El Ayuntamiento de Bilbao solicitó en abril la declaración de zona tensionada para toda la ciudad después de comprobar que el impacto del coste de la vivienda en las rentas de la población reflejaba que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, superan el 30%.