GenerAcción: una cita a ciegas para pensar juntos

«El sentimiento de soledad es un aviso, un dolor de las relaciones»

«Yo no descubrí la soledad no deseada hasta los 80 años, hace cuatro, cuando falleció mi compañera de toda la vida. ¡Nos casamos el año 64! Me sentía como si me hubieran arrebatado la mejor parte de mí y me escondía por las esquinas para que no me vieran llorar. Antes había estado muchas veces solo, pero no me había sentido solo. Hasta que asumí que, sí, lo mejor de mí se había ido, pero lo mejor de ella se había quedado conmigo. No somos autónomos nunca, tenemos que seguir creando cordones de comunicación emocional toda la vida», expuso el jubilado Juanjo Leceta, que dialogó sobre la soledad con Pili Castro –de la Universidad de Deusto y Cáritas– y Youssef En Nouary.

El joven migrante, que llegó a Euskadi con 17 años, desmenuzó también su vivencia: «Al principio, con la emoción de viajar, descubrir y mejorar tu vida, no sientes la soledad. Pero llegas y no conoces a nadie, no sientes ese apoyo familiar: te das cuenta de que estas solo y eso cuesta mucho. Buscas conexiones que te lleven por buen camino, y ahí quiero dar las gracias a la gente que trabaja en las asociaciones, un puente hacia la integración».

Por su parte, la profesora Castro distinguió entre la soledad no deseada y el sentimiento de soledad: «También nos sentimos solos estando acompañados. La solución no es tan fácil como juntar gente y ya está: hay que crear conexiones». Es importante que esos vínculos sean variados y recíprocos, que sintamos que damos y que nos dan. «El sentimiento de soledad –concluyó– es como un dolor, es un aviso: te están doliendo las relaciones y eso sirve para ayudar a que nos movamos».