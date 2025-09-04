Galdakao se echa a la calle por la violación de una vecina La concentración convocada por grupos feministas de la localidad contó con una alta participación de los vecinos de la localidad

Iñigo Agiriano Galdakao Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:10

Más 400 vecinos de Galdakao se concentraron ayer en la plaza Santi Brouard para mostrar su apoyo a la joven víctima de una violación sucedida el pasado 30 de agosto. Los hechos tuvieron lugar en una vivienda de la calle Oizmendi en el barrio de Urreta, donde el presunto agresor, de 19 años, obligó a la víctima a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, según ha relatado en su declaración. El testimonio de la joven apunta a que su voluntad fue doblegada suministrándole algún tipo de droga.

Después de que la noticia saliera a la luz este miércoles, el Ayuntamiento junto al resto de partidos políticos de la localidad publicaron un comunicado conjunto en el que expresaban su apoyo a la víctima y su rechazo ante la agresión. Además, el movimiento feminista de Galdakao y distintos colectivos de mujeres convocaron una concentración que tuvo lugar en el día de ayer a las 20.00 horas y a la que acudieron representantes de todos los partidos.

Dos mujeres, de los grupos Momoak y Erabide, tomaron la palabra y se mostraron «asqueadas» ante la noticia. En primer lugar se dirigieron a la víctima la que mandaron toda su solidaridad, y aseguraron que «estarán a su lado». Después recordaron que detrás de este tipo de situaciones hay «opresiones invisibles que vemos en nuestro día a día y que son la base de la violencia extrema». También se refirieron a los intentos de aprovechar estos casos para «el odio racista» y recordaron que el denominador común de estas situaciones «no es la raza, sino la masculinidad». Por último realizaron un llamamiento a «aunar esfuerzos» en una lucha «que nos concierne a todos». El acto terminó con una salva de aplausos y cánticos ensalzando la lucha feminista.

Temas

Mujeres

Galdakao