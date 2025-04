«Con la gabarra un tonto nos denunció pero aquí mandamos los prácticos»

Uno se pasaría horas escuchando a Joserra Marin (Portugalete, 1957). Durante más de 20 años ha sido el práctico mayor del Puerto de Bilbao -lleva ... 34 años como práctico-, una posición privilegiada en la que ha visto «de todo» como máximo responsable de los expertos que guían a los barcos en sus maniobras de llegada y partida de los muelles. Ahora lo deja por «cuestiones de salud» y encara la recta final de su carrera laboral. «Nuestra labor es convencer al capitán de que lo que tú piensas se puede hacer en seguridad y a la primera. Porque si lo haces a la segunda, es que le has pegado un hostiazo. No hay segunda oportunidad. Cuando el capitán no te hace caso, pues pum, contra el muelle».

- Parafraseando a Pep Guardiola, ¿el práctico mayor es el puto amo del puerto?

- Las palabras exactas son ésas (risas).

- Dicen que el aeropuerto de Bilbao es de los más complicados de Europa para aterrizar. ¿Cómo está considerado el puerto de Bilbao entre los capitanes?

- Es un puerto seguro. Tiene mucho calado, no es muy estrecho y los barcos, cuando están atracados y viene temporal, pueden salir y entrar. Pero eso no significa que sea cómodo. De cómodo no tiene nada.

- ¿Cómo ha cambiado el puerto en estas tres décadas?

- En el 1991 el tráfico estaba en Bilbao, en el canal de Deusto, Zorroza... Todavía no venían los grandes barcos. Todo eso ha cambiado.

- ¿Y la tecnología?

- Eso ha sido radical. Con los barcos que venían antes estabas acojonado porque no sabías si iba a arrancar la máquina o no. Ahora los barcos son buenos, tienen de todo.

- ¿Recuerda el primer barco al que ayudó a entrar en puerto?

- El 'Federal Calumet', de 200 metros de eslora, uno de esos que navegan por los grandes lagos americanos, que tienen mucha eslora y poca manga. Fue perfecto, no rompí nada.

- ¿Alguna vez ha roto algo?

- Romper, romper... Los grandes prácticos hacen grandes averías (risas) porque son los que más arriesgan. De hacerla, hacerla bien.

- Así que sí.

- Todos hemos tenido golpes pero yo de los gordos, de esos que dices 'jooooder' y tienes que hacer grandes papeles, no.

- ¿Y cuáles son los capitanes más complicados?

- No vamos a caer en tópicos, cada uno es como es.

- Venga...

- A mí, personalmente, no me gustan los rusos. Es gente que, cuando estaba la Unión Soviética, eran muy militares y estrictos. Luego salió el rumor de que les concedían títulos pagando y había gente muy poco profesional. Pasaron de ser grandes profesionales a ser gente que no tenía ni puta idea. Conflictivos.

- ¿Por?

- Porque soplaban mucho, mucho. Aquí tenemos anécdotas de capitanes con unas borracheras de pantalón largo. Ahora ya no porque existe la ley seca en los barcos.

- ¿Algún capitán se le ha puesto farruco?

- Armas nunca me han enseñado. Pero sí tuve un problema con un capitán que me pegó un manotazo. Le mandé a tomar por..., me marché, di parte y sin más.

- ¿Es cierto eso de que les dan regalos?

- Antiguamente el capitán del barco te regalaba un cartón de tabaco y una botella de whisky. Luego se pasó a sólo cartón o sólo botella y ahora no te regalan nada.

- ¿En estos 30 años alguna vez se ha jugado la vida?

- Claro, desembarcando. No es ninguna chorrada. A un compañero le han dado la invalidez después de un año y medio de baja. Y otro está en ese proceso por accidentes.

- ¿En serio?

- Cada vez que vas allá fuera, te juegas el pellejo con olas de 7 metros. Tienes que bajar una escala y saltar a la lancha.

- Suena peligroso.

- El problema es la diferencia de tamaño del barco y la lancha, que hace que no suban ni bajen a la vez. Tienes que andar con cuidado y claro, hay veces que te equivocas.

- ¿Se ha caído al agua?

- Nunca, pero muchas veces he pensado eso de 'o bajo o me voy hasta China' porque el barco se va para allá sin escalas.

Gaseros y petroleros

- ¿Cuáles son los navíos más complicados?

- Con los gaseros tienes unos protocolos de seguridad que hay que cumplir, así que está todo muy controlado. Pero te viene un barco 'normal' de 90 metros al río y estás tú como Gary Cooper, solo ante el peligro.

- ¿Los petroleros se manejan bien?

- Se manejan con remolcadores y con paciencia y tranquilidad. Date cuenta que mover 300.000 toneladas de peso son 300 millones de kilos, tienes que ir muy despacito. Si tienes una avería con un petrolero, lo primero que te hacen es meterte a la cárcel de Basauri y luego ya veremos. Como el 'Prestige'.

- ¿Y los megayates que atracan en el Museo Marítimo?

- Son puro lujo. A mí sólo me ha tocado uno. Decían que había sido de Frank Sinatra. Recuerdo que me pusieron unas de esas pantuflas de plástico de hospital para no estropear las moquetas.

- Vaya nivel.

- Como los cruceros.

- Cuente.

- Me refiero a los pequeños, no a esos grandes, que son muy de plástico. En los pequeños de lujo pisas la moqueta y se te mete el pie y te dices, 'hostia, no tendré grasa porque me matan'.

- ¿Qué tal son para trabajar?

- Cómodos porque el protocolo del crucero es muy estricto. Hay mucha seguridad.

- ¿Se iría de vacaciones en uno?

- ¿De los pequeños? Claro, pero no tengo dinero. Me acuerdo de uno. El capitán, el típico inglés con barba blanca, me sirvió un café en su despacho, que era de caoba, en tazas de porcelana, con la cafetera de alpaca y pastas inglesas. Y en la proa los pasajeros tomaban champán Taitinger con ostras.

- Estuvo en la gabarra.

- Fui en el remolcador que llevaba la gabarra.

- ¿Le hizo ilusión?

- Claro, soy socio del Athletic.

- Pues no le noto muy contento.

- Es que tuvimos una serie de problemas logísticos. Fueron una serie de encontronazos con alguien de la organización que pretendía que no hiciéramos bien nuestro trabajo. De hecho, nos denunciaron en Capitanía Marítima, pero la denuncia se archivó directamente.

- ¿Les denunció a ustedes?

- En teoría estaba todo muy organizado y había mucha Guardia Civil y Ertzaintza, pero siempre hay un tonto que no entiende las cosas y que no sabía que en la Ría mandan los prácticos. Quería que se parara el bote, pero joder, que el bote no se para, que hay una corriente que le lleva, una inercia.

- Le voy a dar dos nombre de dos barcos. El 'Ocean Saphir'.

- Joder el 'Ocean Saphir'.

- ¿Qué le pasó?

- Se le estropeó la máquina y empezó a garrear y no podía dar máquina avante. Tuvimos que salir con remolcadores para que no se fuera a las rocas. Estuvimos acojonados toda la noche.

- Y el 'Modern Express'.

- Otra historia de las buenas. Mis amigos los holandeses. Venían remolcando el barco y yo tenía la seguridad, y no voy de listo, de que el cabo de remolque iba a fallar al llegar a puerto. Que iban a romper. Y claro, rompió. ¿Por qué? Porque los holandeses son los piratas del siglo XXI.

- ¿Estuvimos al borde de un gran accidente?

- Sí, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Se había corrido la carga y no sabíamos por qué. Ellos eran los únicos que habían estado en el barco pero no decían nada. Se quisieron pasar todos los protocolos por el Arco de Triunfo.

- ¿En serio?

- En las reuniones que hacíamos todos los días al final acabaron vetándome, a mí me vetaron. Me negué a hablar en inglés. Estábamos en el puerto de Bilbao y aquí euskera o castellano. Acabé mandándoles a tomar por...