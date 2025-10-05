«Lo que frenará el problema de las emancipaciones es ampliar el parque público de vivienda»

Iratxe Uriarte (Getxo, 25 años) es la presidenta desde hace dos años del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK). Como la mayoría de personas ... de esa edad, sigue viviendo con sus padres, «ahorrando» en un mundo en el que «te sacas una carrera, el máster y siete idiomas» pero no tienes la independencia asegurada.

- En el Parlamento vasco dijo que «la emancipación juvenil sigue siendo una meta inalcanzable». La perspectiva no es muy halagüeña.

- Lo dije como toque de atención. El coste de la vida es mucho más elevado que los sueldos que percibimos. Tienen que conseguir que sea alcanzable para toda la sociedad.

– ¿Cómo?

– Es un problema que tiene muchas aristas y hay que hacer políticas arriesgadas. Está encima de la mesa el proyecto de ley de medidas urgentes y hemos hecho una valoración positiva, pero hemos puesto unos asteriscos sobre cosas que se tienen que revisar.

– ¿Por ejemplo?

– Uno de los puntos más importantes es lo que se propone de bajar del 75% al 60% el canon de VPO para que más constructores se animen o vean menor riesgo a la hora de construir vivienda, y nosotros pedimos que los criterios sean más concretos.

– ¿Y qué otras aristas?

– Tenemos las zonas tensionadas, las ayudas... Aunque para nosotros lo más importante, y en lo que llevamos poniendo el foco casi 40 años, es el parque público. Tenemos que tener claro que lo que va a frenar este problema es que se amplíe el parque público de vivienda.

– ¿La emancipación es un problema exclusivo de vivienda? ¿O también de precariedad?

– Es la pescadilla que se muerde la cola. Hay unos datos buenísimos en torno al número de personas jóvenes que están trabajando... Somos la generación mejor preparada y nos encontramos que, cuando vamos a acceder a nuestro primer empleo, no estamos cobrando el sueldo acorde a nuestros estudios y vivimos situaciones de precariedad con contratos temporales, parcialidad...

– Los sueldos de los jóvenes vascos son inferiores a la pensión media.

– El esfuerzo que hacemos los quetrabajamos para pagar las pensiones no viene de nuestra generación solo, sino que esas generaciones también han tenido que trabajar muy duro para pagar las pensiones de las anteriores.

– Uno de cada cuatro vascos de 25 a 34 años ha nacido en otros países. No tienen las mismas necesidades que los autóctonos.

– Según llegan a Euskadi, ya son jóvenes vascos, y los tenemos que mirar así y que tengan las mismas oportunidades.

– La preocupación de estos jóvenes igual no es tanto el aval para comprar el piso como regularizar su situación.

– Por eso nos encontramos que hay un abanico de ayudas que hacen frente a las problemáticas de los diferentes jóvenes que vivimos en Euskadi.

– Su presencia es molesta para algunas personas. El 26,3% de los vascos menores de 30 cree que hay demasiados extranjeros.

–Ahí tenemos que andar con cuidado, porque me imagino que te referirás a la percepción de inseguridad que la gente vive, y la misma palabra lo dice, es una percepción. Es decir, a mí me roban, te lo cuento a ti, tú se lo vas a contar a otra persona... Es como una mancha de aceite que empapa todo, pero los datos dicen que Euskadi está en una situación de delitos muy por debajo de la media del Estado.

– No hablamos de delincuencia, hablamos de que, para los jóvenes vascos, el segundo problema es la inmigración.

– Es muy importante el informarnos bien, en fuentes verídicas, para hacer frente a ese discurso que muchas veces roza el odio.

– Las encuestas dan en Cataluña a un partido que quiere expulsar a españoles e inmigrantes casi los mismos escaños que a Junts y ERC. ¿Puede pasar esto aquí?

– Estamos dejando que el discurso de la ultraderecha entre en nuestro mundo. Los gobiernos progresistas tienen que hacer un trabajo extra para trabajar los valores democráticos.

– A los jóvenes el discurso les entra sobre todo por las redes sociales.

– No solo a las personas jóvenes, también otros se alimentan de noticias que son falsas.

– Pero la preocupación son los jóvenes. El Gobierno vasco aprecia ya un «riesgo» de involución.

– Esto va unido a la forma en la que comunica la ultraderecha. El empleo y la vivienda son problemas que nos afectan, está la percepción sobre la migración... Es muy fácil hacer un 'reel' diciendo que voy a poner fin a ese problema, pero esos discursos que compramos van a limitar nuestras libertades y derechos.

– Estas posiciones también están acompañadas del negacionismo de la violencia machista. ¿Qué falla?

– Lo mismo, que se está dejando entrar el discurso de la ultraderecha. También creo que, cuando construimos políticas de igualdad, las tenemos que construir con mujeres y con hombres, para que se sientan parte de la solución.