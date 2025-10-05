El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vizcaína Iratxe Uriarte preside desde hace dos años el Consejo de la Juventud de Euskadi. Luis Ángel Gómez
Iratxe Uriarte | Presidenta del Consejo de Juventud de Euskadi

«Lo que frenará el problema de las emancipaciones es ampliar el parque público de vivienda»

EGK defiende la necesidad de «informarnos bien» frente a «discursos» que «rozan el odio»

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:41

Comenta

Iratxe Uriarte (Getxo, 25 años) es la presidenta desde hace dos años del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK). Como la mayoría de personas ... de esa edad, sigue viviendo con sus padres, «ahorrando» en un mundo en el que «te sacas una carrera, el máster y siete idiomas» pero no tienes la independencia asegurada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  4. 4

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  5. 5

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  6. 6 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Las restricciones al tráfico no logran reducir la entrada de coches a Bilbao
  9. 9

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  10. 10 Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Lo que frenará el problema de las emancipaciones es ampliar el parque público de vivienda»

«Lo que frenará el problema de las emancipaciones es ampliar el parque público de vivienda»