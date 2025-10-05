«Los jóvenes hemos abierto un cajón al hablar de salud mental»

– ¿Los jóvenes son más infelices que antes?

– Hemos abierto un cajón al hablar de salud mental que generaciones anteriores tenían miedo a exponer ... porque no tuvieron esa educación emocional con la que puedes decir lo que sientes. Nos llaman generación de cristal, pero no somos de cristal porque somos frágiles, somos de cristal porque somos transparentes y hemos puesto nombre a problemas que igual generaciones anteriores no han sabido poner.

– El consumo de ansiolíticos y antidepresivos se ha disparado.

– Sí, y hay que buscar herramientas para que toda esa gente pueda tener acceso al psicólogo y a servicios de salud mental.

– Una de las principales causas de malestar emocional es la dificultad de emanciparse.

– Es que la sociedad se ha construido con una historia: naces, estudias la carrera, el máster, los siete idiomas, te emancipas, te casas, tienes hijos, te jubilas y te mueres. Y ahora mismo nos encontramos que nosotros no podemos, o no queremos, cumplir esa línea de vida que se nos ha establecido porque no nos podemos emancipar.