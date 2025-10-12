Un fondo lituano busca municipio rico donde construir

Luis López Domingo, 12 de octubre 2025, 01:09 Comenta Compartir

El dinero no tiene fronteras y Bizkaia despierta apetitos. Un ejemplo: un fondo lituano está ahora mismo buscando suelos en el territorio para levantar una promoción de vivienda muy relevante. La cuestión es que se trata de una firma que tiene muy afinado un determinado modelo de construcción industrializada. Es decir, con elementos prefabricados. Levanta este tipo de edificios en distintos emplazamientos del centro de Europa y han detectado que por el clima y las certificaciones energéticas su modelo encaja bien aquí.

Pero por las mismas particularidades constructivas, requieren de cierto volumen para alcanzar el nivel de rentabilidad que buscan. Es decir, de bastante suelo. Y no en cualquier sitio. A la hora de elegir emplazamiento exigen un determinado nivel de renta en el municipio que les acoja y que deja fuera a buena parte de los Ayuntamientos del área metropolitana.

La moneda tiene otra cara: aquellos inversores que están entrando en el negocio de la vivienda de alquiler asequible impulsada por el Gobierno vasco. Se trata de que la Administración pública entrega notables subvenciones (45.000 euros por vivienda) para que los privados levanten promociones que destinen a arrendamiento por debajo del precio de mercado durante medio siglo. Es algo pensado para las clases medias, y en toda Europa existen varios vehículos inversores especializados y especialmente atentos a este modelo.

