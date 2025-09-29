El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Restauran el mural vandalizado del cantón Julián Echevarría 'Camarón' del Casco Viejo

La obra de Juan Zarate, sobre la que pintaron grafitis, ha recuperado su aspecto original tras tres semanas de trabajos de limpieza y conservación

Leire Moro

Leire Moro

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:26

El mural del artista Juan Zarate Ibargoitia, ubicado en el cantón Julián Echevarría 'Camarón', en pleno Casco Viejo de Bilbao, vuelve a lucir su aspecto original. El Ayuntamiento ha terminado los trabajos de restauración de la obra, que había sido objeto de actos vandálicos y que durante las últimas tres semanas ha estado en proceso de recuperación.

Antes de intervenir, un equipo de especialistas en restauración, junto con técnicos municipales, evaluó el estado de la pintura y las posibilidades de actuación. Aunque presentaba «varias capas de grafiti», las restauradoras aseguraron que podían recuperarla «casi en su totalidad». El diagnóstico determinó que la intervención era viable y necesaria, dada la importancia artística de la obra.

La restauración se ha llevado a cabo bajo el criterio de mínima intervención, centrando los esfuerzos en la limpieza de los grafitis que, en algunos puntos, cubrían por completo los colores originales. Las restauradoras explicaron a EL CORREO que «el soporte tenía muchos pequeños agujeros por donde se habían colado esos colores de los sprays, por lo que tuvieron que probar con distintos productos químicos hasta dar con el adecuado». Además, se han reparado los desconchones localizados principalmente en la esquina superior derecha del mural.

Para garantizar su conservación futura, el equipo aplicó una capa de barniz antigrafiti, que permitirá proteger la superficie frente a posibles ataques vandálicos. Con esta actuación, el Consistorio subraya su compromiso con la preservación del patrimonio artístico y cultural de la villa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  5. 5

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  8. 8

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Restauran el mural vandalizado del cantón Julián Echevarría 'Camarón' del Casco Viejo

Restauran el mural vandalizado del cantón Julián Echevarría &#039;Camarón&#039; del Casco Viejo