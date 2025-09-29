Restauran el mural vandalizado del cantón Julián Echevarría 'Camarón' del Casco Viejo La obra de Juan Zarate, sobre la que pintaron grafitis, ha recuperado su aspecto original tras tres semanas de trabajos de limpieza y conservación

Leire Moro Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:26 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

El mural del artista Juan Zarate Ibargoitia, ubicado en el cantón Julián Echevarría 'Camarón', en pleno Casco Viejo de Bilbao, vuelve a lucir su aspecto original. El Ayuntamiento ha terminado los trabajos de restauración de la obra, que había sido objeto de actos vandálicos y que durante las últimas tres semanas ha estado en proceso de recuperación.

Antes de intervenir, un equipo de especialistas en restauración, junto con técnicos municipales, evaluó el estado de la pintura y las posibilidades de actuación. Aunque presentaba «varias capas de grafiti», las restauradoras aseguraron que podían recuperarla «casi en su totalidad». El diagnóstico determinó que la intervención era viable y necesaria, dada la importancia artística de la obra.

La restauración se ha llevado a cabo bajo el criterio de mínima intervención, centrando los esfuerzos en la limpieza de los grafitis que, en algunos puntos, cubrían por completo los colores originales. Las restauradoras explicaron a EL CORREO que «el soporte tenía muchos pequeños agujeros por donde se habían colado esos colores de los sprays, por lo que tuvieron que probar con distintos productos químicos hasta dar con el adecuado». Además, se han reparado los desconchones localizados principalmente en la esquina superior derecha del mural.

Para garantizar su conservación futura, el equipo aplicó una capa de barniz antigrafiti, que permitirá proteger la superficie frente a posibles ataques vandálicos. Con esta actuación, el Consistorio subraya su compromiso con la preservación del patrimonio artístico y cultural de la villa.