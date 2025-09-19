El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Josune Ostio, Nagore Zalbidea, Marina Aguiar, del Equipo 7 Restauración trabajan en la recuperación de la obra.

Josune Ostio, Nagore Zalbidea, Marina Aguiar, del Equipo 7 Restauración trabajan en la recuperación de la obra. Jordi Alemany

El Casco Viejo se vuelca en la recuperación de su mural atacado

Los trabajos de restauración de la obra que Juan Zarate Ibargoitia pintó en 1994 se alargarán, como mínimo, hasta la semana que viene

Juncal Munduate

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:59

Vecinos del Casco Viejo y visitantes curiosos se detienen estos días frente al cantón Julián Etxebarria 'Camarón', junto a la calle Carnicería Vieja. Allí trabajan ... Josune Ostio, Nagore Zalbidea y Marina Aguiar, las restauradoras encargadas de recuperar el mural que Juan Zarate Ibargoitia pintó en 1994 en una de sus paredes. La obra, ya convertida en un emblema de las Siete Calles, apareció vandalizada a finales de junio con varios grafitis en su parte inferior. Unas pintadas «difíciles de eliminar» que ponían en riesgo su conservación. Tras meses marcados por la incertidumbre y el pesimismo entre los vecinos –temían que la pintura acabara desapareciendo– la semana pasada comenzaron los trabajos de restauración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  5. 5

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  8. 8

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  9. 9 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  10. 10

    Así es el plan de paz de Tony Blair para Gaza que apoya Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Casco Viejo se vuelca en la recuperación de su mural atacado