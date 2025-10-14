Euskadi traerá jóvenes de Gaza para que puedan continuar sus estudios

El Gobierno vasco ha acordado este martes aprobar una batería de medidas destinadas a ayudar a la población palestina. La iniciativa, bautizada como Programa de ... Actuaciones y Apoyo económico en favor del pueblo gazatí, implica a varios departamentos del Ejecutivo autonómico, que tramitarán «inmediatamente» una serie de ayudas y actuaciones.

Se trata de un paso más dentro del «inequívoco compromiso humanitario a favor del pueblo palestino» del Gabinete Pradales, según señala en un comunicado hecho público tras el Consejo de Gobierno. El pasado 2 de septiembre, ya emitió una declaración institucional en la que mostraba su apoyo al pueblo palestino y solicitaba un alto el fuego «inmediato, incondicional y permanente en Gaza, apoyando sin más dilación soluciones negociadas que permitan una paz duradera». En el documento de este martes, el Ejecutivo señala que «afortunadamente, se ha acordado un Acuerdo de Paz para la Franja de Gaza, cuya primera fase ha comenzado ya a implementarse».

Educación

Entre las iniciativas anunciadas destaca una del ámbito educativo. El Gobierno desplegará un 'Corredor académico para el pueblo palestino', en colaboración con las Universidades vascas y la red de centros de Formación Profesional. El objetivo es «acoger, conectar entre sí y formar a personas de Gaza con estudios a través de programas de movilidad formativa para su integración laboral».

Para ello, colaborará con Yaran Foundation, una entidad sin ánimo de lucro que imparte cursos de idiomas a personas migrantes, asesora en los trámites de validación de títulos académicos, oferta formación complementaria y orienta hacia la búsqueda de empleo. El Departamento de Educación invertirá unos 351.700 euros en esta actuación.

Según ha podido saber este periódico, el programa va a comenzar con la participación de 20 jóvenes pero la cifra es «escalable en función de la situación en origen».

Salud

El Departamento de Sanidad «va a reforzar su compromiso solidario de acogida y atención sanitaria a las personas menores de edad de Gaza que sufren graves problemas de salud como consecuencia de la guerra». De esta manera, Osakidetza asistirá los casos más graves de estos menores y revisará el estado de salud de los familiares que los acompañen.

Como estas personas han venido hasta ahora con un visado de estancia por tiempo limitado que el Gobierno vasco considera «claramente insuficiente», la Administración solicitará una ampliación de dicho plazo mediante una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias.

Hasta el momento, el Servicio Vasco de Salud ha tratado ya a 21 de los 30 menores gazatíes que han llegado a España para recibir atención hospitalaria. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, a finales de octubre llegarán otros cinco para ser tratados en los hospitales de Cruces, Basurto y Donostia.

Cooperación humanitaria

La Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad-eLankidetza es un ente público de derecho privado, encargado del área de cooperación y solidaridad, adscrito a Lehendakaritza a través de la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global. Según ha explicado el Gobierno, reforzará su apoyo económico a UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada. En el caso de los territorios palestinos ocupados, se encarga de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales de la población.

Sólo en 2025, eLankidetza ha apoyado los proyectos de UNRWA por un importe aproximado de 1.700.000 euros. Ahora, esa aportación se reforzará mediante una subvención extraordinaria directa en proyectos de atención y socorro a la infancia y juventud gazatí por un importe de 250.000 euros.

Alimentos y tratamientos nutritivos

En agosto de 2025 se declaró la hambruna en la Franja de Gaza, lo que ha causado «una hambruna y crisis nutricional alarmante que se ceba principalmente sobre los niños y las niñas gazatíes», recuerda el Ejecutivo. El Acuerdo de Paz firmado, además del alto el fuego y la liberación de los rehenes, «debe permitir la entrada rápida y segura de alimentos y tratamientos nutritivos para los menores de edad en riesgo de desnutrición aguda», continúa.

En este contexto, Lakua reforzará su colaboración con UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a menores y madres en los países más desfavorecidos. El organismo ha implementado un programa de suministro de alimentos terapéuticos para frenar la desnutrición y evitar la propagación de la hambruna entre la población infantil de Gaza. El Gobierno vasco va a realizar una aportación extraordinaria de 600.000 euros para esta causa.

Necesidades humanitarias urgentes

Atendiendo a la situación actual en la Franja de Gaza y ante la posibilidad de una entrada inminente de ONG para la asistencia a la población civil, «se prevé la necesidad de atender a necesidades humanitarias específicas urgentes y sobrevenidas que requerirán una respuesta rápida y eficaz», afirma el Gobierno vasco.

«Con el fin de garantizar la capacidad de respuesta inmediata ante dichas necesidades, se considera necesario disponer de una bolsa económica flexible que permita financiar acciones urgentes impulsadas por las ONG que operen sobre el terreno», continúa. «Esta medida se enmarca en el compromiso institucional con la cooperación internacional y la acción humanitaria, contribuyendo a paliar los efectos de la crisis humanitaria que atraviesa la población de Gaza».

Por todo ello, el Ejecutivo propone crear una bolsa de «financiación extraordinaria» por un importe de 800.000 euros, destinada a «cubrir las necesidades específicas que sean identificadas por las organizaciones no gubernamentales acreditadas y que cuenten con experiencia en intervención humanitaria en contextos de emergencia». A tal efecto, se creará en el Presupuesto de eLankidetza una partida presupuestaria específica con crédito de pago 2025 y de compromiso 2026 para la financiación de necesidades humanitarias en Gaza.