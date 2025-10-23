Euskadi, en alerta ante un brote que ha obligado ya a sacrificar más de 2.000 vacas en Cataluña

Las tres diputaciones y el Gobierno vasco se reunirán este jueves para analizar la situación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y valorar posibles medidas. « ... Por el momento no consta ningún caso en Bizkaia», ha explicado Leixuri Arrizabalaga, portavoz de la Diputación, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Además, ha lanzado un mensaje de tranquilidad de cara al Último Lunes de Gernika. «No afectará a la feria, puesto que no hay ganado».

Mañana, la Diputación se reunirá con el sector y se comunicarán las medidas que se van a poner en marcha. La dermatosis nodular contagiosa es una afección vírica que afecta sobre todo al ganado vacuno, (también se han dado casos en caballos, aunque no es lo habitual) que se transmite por insectos, sobre todo mosquitos y garrapatas. Algunos de los síntomas pueden ser fiebre, secreción ocular, descenso de producción de leche o nódulos en la piel. Aunque no supone un peligro para la salud de las personas, sí podría dar la puntilla económica a muchas granjas, dado que la legislación europea exige el sacrificio de todas las cabezas de la explotación solo con la detección de un caso.

También se establece un radio de 50 kilómetros en torno a los focos afectados para definir el área de vacunación. En esa zona, los animales quedan inmovilizados y solo pueden desplazarse hasta el matadero. En este sentido, el sector ganadero de Gipuzkoa se mantiene en vilo ante la amenaza de esta situación epidemiológica, que también pone en alerta al resto de Euskadi. «Las consecuencias son durísimas, sacrificarlo todo significa que el trabajo de muchísimos años se pierde de un día para otro», señala Iñaki Goenaga, presidente de Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA).

Evitar el sacrificio generalizado

Sin embargo, hay una forma para que los ganaderos no tengan que sacrificar la totalidad de su explotación. Si se alcanza el 75% de vacunaciones en el entorno del foco afectado, existiría la posibilidad de eliminar únicamente a los animales enfermos, es decir, los que hayan dado positivo.

El Gobierno de Navarra anunció ayer miércoles que suspenderá temporalmente todas las ferias, concursos y mercados de ganado como precaución frente al riesgo provocado por la dermatosis nodular. La enfermedad se detectó por primera vez en la península en la zona de Girona, por varios focos generados en el sur de Francia. Desde entonces, y como medida para frenar el avance del virus, se han sacrificado más de 2.000 cabezas de ganado bovino en Cataluña.