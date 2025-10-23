El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Animales afectados de dermatosis nodular contagiosa, con los habituales bultos causados por la enfermedad. E.C.

Euskadi, en alerta ante un brote que ha obligado ya a sacrificar más de 2.000 vacas en Cataluña

Las tres diputaciones y el Gobierno vasco se reúnen este jueves para valorar la situación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y tomar medidas

María de Maintenant

María de Maintenant

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:08

Comenta

Las tres diputaciones y el Gobierno vasco se reunirán este jueves para analizar la situación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y valorar posibles medidas. « ... Por el momento no consta ningún caso en Bizkaia», ha explicado Leixuri Arrizabalaga, portavoz de la Diputación, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Además, ha lanzado un mensaje de tranquilidad de cara al Último Lunes de Gernika. «No afectará a la feria, puesto que no hay ganado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  6. 6 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    Osakidetza habilitará un vacunódromo en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe
  9. 9

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo
  10. 10

    Malestar en las empresas por las dudas y los costes de la atención obligatoria en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi, en alerta ante un brote que ha obligado ya a sacrificar más de 2.000 vacas en Cataluña

Euskadi, en alerta ante un brote que ha obligado ya a sacrificar más de 2.000 vacas en Cataluña