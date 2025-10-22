El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Animales afectados de dermatosis nodular contagiosa, con los habituales bultos causados por la enfermedad. E. C.

Dermatosis nodular, la enfermedad que cierra ferias y mercados y ha obligado a matar a más de 2.000 vacas en Cataluña

Euskadi no ha puesto en marcha medidas aunque las tres diputaciones analizan de forma conjunta la situación

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:40

La cabaña ganadera española no gana para disgustos. En un sector azotado por sequías, alza de los precios de producción pero bajada de los que ... se pagan al productor -especialmente en las explotaciones lácteas- y enfermedades, llega ahora la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Se trata de una afección vírica que afecta sobre todo al ganado vacuno, (también se han dado casos en caballos, aunque no es lo habitual) que se transmite por insectos, sobre todo mosquitos y garrapatas. Aunque no supone un peligro para la salud de las personas, sí podría dar la puntilla económica a muchas granjas, dado que la legislación europea exige el sacrificio de todas las cabezas de la explotación solo con la detección de un caso. Además, la producción láctea de los animales desciende de forma considerable.

