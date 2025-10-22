Dermatosis nodular, la enfermedad que cierra ferias y mercados y ha obligado a matar a más de 2.000 vacas en Cataluña

La cabaña ganadera española no gana para disgustos. En un sector azotado por sequías, alza de los precios de producción pero bajada de los que ... se pagan al productor -especialmente en las explotaciones lácteas- y enfermedades, llega ahora la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Se trata de una afección vírica que afecta sobre todo al ganado vacuno, (también se han dado casos en caballos, aunque no es lo habitual) que se transmite por insectos, sobre todo mosquitos y garrapatas. Aunque no supone un peligro para la salud de las personas, sí podría dar la puntilla económica a muchas granjas, dado que la legislación europea exige el sacrificio de todas las cabezas de la explotación solo con la detección de un caso. Además, la producción láctea de los animales desciende de forma considerable.

El primer caso en España se detectó a principios de octubre en Girona y desde entonces se han confirmado 17 focos y se han sacrificado más de 2.000 reses. Además, la Generalitat ha trazado dos perímetros de 50 kilómetros a su alrededor (uno con el epicentro en la comarca del Alt Empordà y el otro en Cassà de la Selva) para acotar la lucha contra el virus. El Gobierno central, por su parte, ha impuesto una prohibición temporal a las exportaciones de ganado vacuno vivo. «Hemos cerrado las exportaciones de animales vivos de forma provisional para evitar la extensión; también lo ha hecho Francia», ha explicado el Ministro de Agricultura, Luis Planas.

El país galo impuso el viernes una prohibición similar a las exportaciones de ganado y a eventos como las corridas de toros. Allí, la enfermedad llegó el pasado verano y obligó a recortar una etapa del Tour de Francia debido a la aparición de casos en la zona. Desde entonces se han intensificado las campañas de vacunación en las zonas afectadas, especialmente en los municipios de La Bastide, Oms y Valmanya, en los Pirineos Orientales, situados a apenas treinta kilómetros de España. Aunque en un primer momento la medida pareció controlar su avance, en las últimas semanas han vuelto a aumentar los casos, que se han expandido hacia el suroeste del país.

El pánico corre tan rápido como el propio virus. Este martes, tanto Cantabria como Asturias han prohibido las ferias de ganado y el Principado incluso ha cerrado durante 21 días el mercado central de ganados de Pola de Siero. De facto, la cabaña ganadera de ambas regiones ha quedado inmovilizada y en el caso astur ni se compran ni se venden animales. Euskadi, por el momento, no ha tomado medidas tan drásticas. Según ha confirmado a EL CORREO, el Departamento de Medio Natural y Agricultura Foral de Bizkaia, «las tres diputaciones estamos en conversaciones para coordinarnos en el tema».

Los ganaderos de carne y de leche temen por sus economías a las puertas de la campaña de Navidad. Por no hablar de que los precios de la carne roja podrían dispararse aún más para los consumidores. Pero, ¿qué es la dermatosis nodular contagiosa? Se trata de una enfermedad vírica que afecta principalmente al ganado bovino. La transmiten insectos como algunas especies de moscas y mosquitos y garrapatas. Causa fiebre y nódulos en la piel y también puede ocasionar la muerte, especialmente en animales que no han estado expuestos al virus o no han sido vacunados. Las opciones de control incluyen la vacunación y el sacrificio de los animales infectados. Su periodo de incubación es de 12 días.

En caso de brote, la autoridad competente debe decidir si se utilizará la vacunación de urgencia, algo que ya se está llevando a cabo en Cataluña. De momento, la Comisión Europea no permite administrar las vacunas de manera masiva, es decir preventiva, por lo que se espera a que aparezcan casos para administrarlas. También se recomienda la utilización de un insecticida eficaz.

El virus apareció hace décadas en el África subsahariana, pero poco a poco ha ido expandiéndose hacia el norte de África, Oriente Próximo y luego a zonas del este de Europa. En 2016 se dieron casos en Italia y de ahí ha ido creciendo. Los movimientos de ganado entre países están en el foco, pero algunos expertos también apuntan al traslado de especies salvajes para su reintroducción. «Algunas se traen de zonas donde hay presencia de la enfermedad y llegan con garrapatas que una vez aquí contribuyen a la expansión de la enfermedad al ganado que pasta en los montes», explican fuentes veterinarias.

Síntomas

Los animales contagiados presentan fiebre, nódulos (que suelen aparecer en la cabeza, el cuello, la ubre, el escroto, la vulva, el perineo y en órganos internos), adelgazamiento exagerado, ganglios linfáticos agrandados, edema cutáneo, así como disminución de la fertilidad y de la producción. El tamaño de los nódulos oscila entre 0,5 y 5 centímetros de diámetro y suelen contener un tejido de color blanco a gris cremoso que puede salir al exterior.

La tasa de morbilidad (número de individuos que enferman) varía entre el 10% y el 20%, mientras que las tasas de mortalidad suelen ser bajas, de entre el 1% y el 5%.