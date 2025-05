Euforia en la hostelería: «Vamos a vender todo lo que queramos»

Cenas a partir de las doce y cierres sorpresa de locales históricos

Varios restaurantes están valorando la posibilidad de fijar un último servicio de cena, a la conclusión del partido, ante el desorbitado volumen de reservas. Aficionados ingleses han contactado con diversos establecimientos para poder cenar incluso a partir de las doce de la noche. La suerte está echada y hay empresarios que contemplan la noche del 21 como «una gran oportunidad». Por el contrario, locales históricos como el Mugi de Pozas han tomado una decisión inaudita y desistirán de abrir el día de la final. «No sé si es que somos raros o nos sentimos diferentes, pero después de 41 años hemos decidido que no puede haber nadie ni nada que ponga en duda las chorradas que hablan de subidas de precios. Hemos decidido cerrar para que no nos metan en este arco. Un cliente vino y me preguntó a mí y a mi compañero Iñaki a qué precio le íbamos a poner el cortado el día que vengan los ingleses. La respuesta fue cojonuda. Le solté 'va a estar cerrado'. Prefiero no estar. Hay más días para trabajar».