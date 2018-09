Reivindican el transporte escolar para menores de 2 años Lorea Muñoz, Rakel Ubera, Idoia Buruaga y Endika Jaio. / EH BILDU Representantes de EH Bildu mostraron ayer su intención de ayudar a las familias y a los centros escolares afectados MANUELA DÍAZ ELORRIO. Martes, 25 septiembre 2018, 02:00

La alcaldesa de Izurtza, Lorea Muñoz; el de Mañaria, Endika Jaio, y la de Elorrio, Idoia Buruaga, mostraron ayer su repulsa ante la supresión del servicio de transporte escolar para los menores de 2 años en la escuela pública. Junto a la parlamentaria Rebeka Ubera, aseguraron que esta medida está afectando principalmente a pueblos pequeños y «está ocasionando enormes problemas a las familias que viven en baserris y fuera de los núcleos urbanos», por lo que solicitan al Gobierno vasco que se garantice el transporte escolar para todos. Los representantes de EH Bildu mostraron, además, su intención de ayudar a las familias y centros escolares afectados.

Idoia Buruaga lamentó que esta decisión es un gran contratiempo que «impide en buena medida la conciliación familiar y la emancipación laboral de las mujeres». Por ello, los alcaldes y alcaldesas de la coalición se han dirigido a Educación para analizar juntos el problema y pedir tanto en el Parlamento como a los ayuntamientos que se siga ofreciendo transporte.

«El derecho de sus hijas e hijos a la educación está en cuestión porque de esta manera la conciliación de vida familiar y laboral es casi imposible cuando trabajan los padres y las madres. El lehendakari dice que hay que ampliar las ayudas a la conciliación, pero su Gobierno hace justo lo contrario. En vez de dar facilidades, pone obstáculos», señaló Ubera.

«Excusa poco creíble»

EH Bildu también solicitará en el Parlamento que se revise el decreto que regula el transporte escolar y lo modifique para aplicar las medidas que sean necesarias. A juicio de Ubera, «ese decreto, de 2015, no sirve, no da respuesta adecuada a las necesidades de las familias y de los colegios, y se ha convertido en un instrumento para aplicar recortes».

La parlamentaria lamenta que la supresión llegue con el curso a punto de empezar y solo en la red pública. Rechazó, además, la justificación de Educación. «Argumenta que en el caso de niñas y niños de 2 años el transporte no garantiza las medidas de seguridad. Es una excusa poco creíble. Primero, porque la normativa de seguridad es de 2001 y hasta ahora no ha habido problemas. ¿Ahora de repente ya no se cumple? Y segundo, porque los centros concertados sí ofrecen servicio de transporte en el primer ciclo de Infantil. ¿Es que para los concertados hay una normativa distinta? ¿Tienen más derechos que en la pública?».