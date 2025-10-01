El pórtico de Santa María, el corazón de Durango Considerado como uno de los más grandes de Europa, el Museo de Arte e Historia organiza desde mañana una exposición de este edificio que ha sido escenario de mercados, funerales, conciertos, ferias agrícolas y literarias, actos políticos y fiestas

Javier García Legorburu DURANGO Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:07 | Actualizado 17:37h. Comenta Compartir

El corazón de Durango. El pórtico de Santa María de Uribarri, realizado en 1678, es considerado uno de los más grandes de Europa. A lo largo de la historia, ha sido testigo de mercados, funerales, conciertos, ferias agrícolas, actos políticos y fiestas. Desde el reparto de caramelos tras los bautizos hasta las ferias del libro o las conmemoraciones del bombardeo, forma parte de la memoria colectiva de todos los durangueses.

Desde mañana y hasta el próximo 16 de noviembre, el Museo de Arte e Historia inaugurará una exposición única que pone en valor uno de los espacios más emblemáticos del municipio. La muestra forma parte del programa de las 'jornadas europeas del Patrimonio – Bizkaia 2025', y tiene como objetivo acercar el legado arquitectónico de la villa a la ciudadanía y fomentar su transmisión a las generaciones futuras. Se trata de una oportunidad excepcional para descubrir de cerca la historia, el simbolismo y el papel central que este espacio ha desempeñado en la vida social y cultural de Durango a lo largo de los siglos.

El actual emplazamiento del pórtico fue, durante siglos, el cementerio principal de la localidad. También se utilizaba para reuniones del vecindario, representaciones teatrales, fiestas del Corpus Christi e incluso corridas de toros. Hasta 1974, incluso se llegó a organizar la feria de disco y libro -más conocida como 'Azoka'- en los soportales

Bajo el título 'El pórtico de Santa María. El corazón de Durango', la exposición propone un recorrido visual y didáctico a través de 8 paneles informativos, que incluyen documentos originales de los siglos XV, XVI, XVII y XIX, además de cinco obras artísticas cuidadosamente seleccionadas.

Estragos del bombardeo en la Guerra Civil

A lo largo de la muestra, el público podrá adentrarse en la evolución del pórtico de Santa María desde sus orígenes medievales, cuando funcionaba como cementerio, hasta convertirse en un espacio central de la vida social de Durango. Se mostrará cómo, en el siglo XVII, el Ayuntamiento emprendió una importante reconstrucción que dio lugar a la imponente estructura actual. También se abordarán las tensiones surgidas en el siglo XIX respecto a su uso como espacio religioso o laico, así como los daños que sufrió en el bombardeo durante la Guerra Civil y su posterior reconstrucción, llevada a cabo con mano de obra forzada de prisioneros republicanos. Otro de los elementos destacados es el pavimento simbólico diseñado en 1938 por el arquitecto Francisco Eguia, inspirado en los laberintos de las grandes catedrales góticas europeas. El recorrido se completa con una mirada a las restauraciones contemporáneas realizadas hasta nuestros días, todo ello sin olvidar la función fundamental que el pórtico ha tenido como centro de la vida social durangarra, acogiendo durante siglos mercados, conciertos, funerales, celebraciones populares y actos políticos.

Esta exposición ha sido elaborada con la colaboración de los expertos José Ángel Orobio-Urrutia y Oier Bizkarra Biritxinaga, y ha contado con el apoyo de la Asociación Gerediaga, el fotógrafo Txelu Angoitia y el Archivo Municipal de Durango, que han facilitado documentos y material gráfico de gran valor histórico.

Como complemento a la muestra, el arquitecto Oier Bizkarra Biritxinaga ofrecerá la conferencia titulada 'Historias y batallas del pórtico de Durango', el jueves 30 de octubre a las 19.00 horas, en el propio Museo de Arte e Historia de Durango. La charla será en castellano y está dirigida a todo tipo de público interesado en la historia local y el patrimonio. La asistencia es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente a través de la web oficial www.durangomuseoa.eus o llamando al teléfono 94 603 0020.

«El pórtico de Santa María no es solo una joya arquitectónica, sino también un símbolo de la vida en comunidad. Con esta exposición queremos invitar a la reflexión y al orgullo por nuestro patrimonio», han señalado desde la organización.

GEREDIAGA ELKARTEA

La directora del Museo de Arte e Historia, Garazi Arrizabalaga, subrayó que es «muy importante» poner en valor el patrimonio arquitectónico del edificio. «También hemos descubierto los primeros usos del terreno, encontrando documentos desde 1400 a 1800. Hay que poner en valor ese gran patrimonio que tenemos, ese tesoro arquitectónico es super importante, a los durangueses nos parece algo habitual porque lo vemos todos los días pero a nivel europeo es una joya», subraya a este medio.

Arrizabalaga también apunta que hubo incluso un intento de derribar el pórtico. «Era la época del neoclasicismo e Ilustración en el que se priorizaban las calles amplias. El pórtico molestaba y gracias a la fuerza de los durangueses se evitó el derribo. Además, llegó un momento en el que se quiso prohibir el paso por el pórtico a las mujeres porque se consideraba un espacio sagrado«, manifiesta.

El archivero municipal en Durango durante muchos años, José Ángel Orobio-Urrutia, reconoce que ha guardado mucha documentación desde los inicios. «Pasamos todos los días por ahí, pero prácticamente es algo desconocido. Todo el mundo dice que es espectacular, sobre todo los turistas. Es donde más vida ha habido siempre, un lugar de paso y un centro de reunión para todos, sede de actividades, albergó el mercado y fue espacio de las famosas marchanteras», detalla.