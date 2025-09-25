La mejor moda de Durango se subirá a una pasarela este viernes Los comercios participantes presentarán sus propuestas para esta temporada otoño-invierno en su séptima edición, que vuelve al pórtico de Santa María

Javier García Legorburu DURANGO Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:17

Dos años después, la asociación de Comercio y Hostelería de Durangaldea, Dendak Bai, vuelve a celebrar uno de los eventos más esperados de la temporada: la séptima edición del desfile 'Durango Fashion Gaua', que tendrá lugar mañana, a las 20.30 horas, en el emblemático pórtico de Santa María, lugar donde se celebró por primera vez.

Los comercios participantes, todos ellos de la villa, presentarán sus propuestas de moda para esta temporada otoño-invierno: ropa, calzado y complementos para todas las edades y estilos. Cada tienda tendrá su propio pase; los establecimientos de moda adulta mostrarán cinco looks, mientras que los de moda infantil presentarán seis.

En total, 64 modelos —personas adultas, niños y niñas, que son vecinos y vecinas de Durango y Durangaldea— desfilarán por la pasarela. Las personas mayores de 18 años fueron seleccionadas en un casting realizado a principios de mes, mientras que los niños y niñas se proponen por las tiendas participantes.

La vecina Iratxe es una de ellas, que ya es casi una veterana con cuatro ediciones participando. «El primer año me presenté por salir un podo de mi zona de confort y por hacer algo tan diferente y me lo pasé tan bien, que desde entonces, me presento todos los años. Me da pena que este año haya menos tiendas, pero tengo muchas ganas de que llegue mañana, para hacerlo lo mejor que sé, y pasar un buen rato», subraya.

Como novedad de esta edición, Aroa Blanco y Maite López serán las presentadoras, dos reconocidas actrices de teatro de la comarca. Además, el desfile contará con las actuaciones del alumnado de L'Atelier, escuela de danza y artes escénicas. Serán dos bailes: de ballet clásico y otro de estilo más comercial.

Para hacer partícipe a todo el comercio de Durango, se sortearán 500 euros en premios, divididos en cinco tarjetas regalo Durango Oparitu de 100. Para participar, habrá que entrar al formulario escaneando el QR de los carteles y adjuntar una foto de un ticket de compra con fecha entre el 17 y 27 de septiembre.

El objetivo de esta actividad es impulsar las compras que se realizan en el comercio local, mostrando la oferta comercial de Durango y fomentando el compromiso y la participación de toda la ciudadanía. El desfile 'Durango Fashion Gaua 2025' es una iniciativa organizada por Dendak Bai, en colaboración con el Ayuntamiento de Durango y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco.